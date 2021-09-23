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З 2014-го там не їздили маршрутки: у віддалених селах Луганщини запустили безкоштовний автобус (відео)

З 2014-го там не їздили маршрутки: у віддалених селах Луганщини запустили безкоштовний автобус (відео)
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З 2014-го там не їздили маршрутки: у віддалених селах Луганщини запустили безкоштовний автобус (відео)

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Безкоштовний автобус поєднав села Крепи, Тепле, Верхній Мінченок і Нижній Мінченок із містом Щастя та селищем міського типу Станиця Луганська. З 2014 року тут припинили їздити маршрутні таксі і селяни змушені були винаймати автівки, щоб отримати соціальні, медичні послуги, чи просто придбати новий одяг або взуття.

Завдяки фінансовій підтримці Гуманітарного фонду для України гуманітарна місія «Проліска» організовано для людей безкоштовні перевезення. Автобус двічі на місяць їздитиме до Щастя, і ще двічі – до Станиці Луганської. Також у планах у «Проліски» – запустити безкоштовні перевезення для 15 фронтових населених пунктів, де відсутні дороги і прострілюються під’їзні шляхи. Жителів тут будуть перевозити за умови отримання обопільних гарантій режиму тиші.

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