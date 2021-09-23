Завдяки фінансовій підтримці Гуманітарного фонду для України гуманітарна місія «Проліска» організовано для людей безкоштовні перевезення. Автобус двічі на місяць їздитиме до Щастя, і ще двічі – до Станиці Луганської. Також у планах у «Проліски» – запустити безкоштовні перевезення для 15 фронтових населених пунктів, де відсутні дороги і прострілюються під’їзні шляхи. Жителів тут будуть перевозити за умови отримання обопільних гарантій режиму тиші.
З 2014-го там не їздили маршрутки: у віддалених селах Луганщини запустили безкоштовний автобус (відео)
Безкоштовний автобус поєднав села Крепи, Тепле, Верхній Мінченок і Нижній Мінченок із містом Щастя та селищем міського типу Станиця Луганська. З 2014 року тут припинили їздити маршрутні таксі і селяни змушені були винаймати автівки, щоб отримати соціальні, медичні послуги, чи просто придбати новий одяг або взуття.
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