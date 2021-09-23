Завдяки фінансовій підтримці Гуманітарного фонду для України гуманітарна місія «Проліска» організовано для людей безкоштовні перевезення. Автобус двічі на місяць їздитиме до Щастя, і ще двічі – до Станиці Луганської. Також у планах у «Проліски» – запустити безкоштовні перевезення для 15 фронтових населених пунктів, де відсутні дороги і прострілюються під’їзні шляхи. Жителів тут будуть перевозити за умови отримання обопільних гарантій режиму тиші.