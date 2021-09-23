Сегодня мы едем с волонтерами гуманитарной миссии «Пролиска» в село Крепи. Оно расположено в Луганской области, в Нижнетепловской ОТГ, за 20 км от линии разграничения. До оккупированного Луганска от Креп по дороге почти 70 км, а до российской слободы Титовка – всего 26 км.

Дорога до села Крепи – сплошная боль. Эта боль состоит из земли, кусков асфальта, ям и луж. По бокам того, что когда-то было дорогой, кое-где вспаханные поля, еще неубранные подсолнечник и кукуруза, пасутся коровы, изредка возникают местные жители.

Теперь жителей четырех сел – Теплое, Нижний Минченок, Верхний Минченок и Крепи – будут возить до «большой земли» автобусом бесплатно. ООН предоставила гуманитарной миссии «Пролиска» 325 тысяч долларов на год, чтобы дать возможность людям посетить больницу, пенсионный фонд, налоговую или просто купить новую одежду.

Полторы тысячи за поход в хозтовары

Селяне Креп рассказывают, что снаряды приземлялись неподалеку только в начале активных боев на Донбассе. Сейчас здесь тишина. Но с 2014 года общественный транспорт в Крепи не ездит. Чтобы добираться на большую землю, в Счастье или Станицу Луганскую, приходилось нанимать транспорт.

Платили 600-800 гривен в сторону Счастья, 1000-1200 в сторону Станицы Луганской

«Люди добирались, нанимали частный транспорт. Платили 600-800 гривен в сторону Счастья, 1000-1200 в сторону Станицы Луганской. Кучковались, по несколько человек нанимали машину, чтобы раскидать эту сумму, чтобы человеку было легче добраться», – описывает реалии сельской жизни Анна Писклова, заведующая местным клубом.

Селянка Елена добавляет: продукты в сельском магазине есть, а вот за лекарствами, например, уже надо как-то добираться за 30 км в село Петропавловка. Для таких поездок тоже нанимали транспорт.

Старик же не поедет

«Не каждый же старик может поехать, допустим. Старик же не поедет. Вот надо в больницу поехать: не на чем. Нечем даже в больницу поехать. Я инвалид, мне надо в больницу периодически», – делится Елена.

Старинный храм есть, дороги нет

Такая же семилетняя транспортная блокада и в соседнем селе Верхний Минченок. В Верхнем Минченке сразу же привлекает внимание старинная деревянная церковь. Местный житель Александр говорит, что ее построили в конце ХІХ века. По данным журналистов газеты Луганского облсовета, этот Свято-Успенский храм возвели донские казаки в 1865 году.

К нам скорая не ездит, почта отказывается: хотят закрыть из-за дороги плохой

«К нам скорая не ездит, почта отказывается: хотят закрыть из-за дороги плохой. А у нас почти одни пенсионеры, как нам жить? Вот я три дня назад ездила в Счастье, нанимала частника, – 500 гривен. В аптеку мне надо было. Аптеки тут нет, ничего нет. Заболел – надо ехать искать лекарства», – тяжело вздыхает селянка Ирина Михайловна. И добавляет: кроме лекарств, из села надо выезжать, чтобы купить новую одежду и обувь.

Интересуемся: пробовали ли местные жители решить проблемы с дорогой и транспортом с помощью властей?

Все обещают до выборов, все будет. А ничего нет

«Сколько депутатов баллотировалось, – все обещают до выборов, все будет. А ничего нет. Выборы закончились, – все, ждите», – делится опытом взаимодействия с политиками Ирина Михайловна. По словам женщины, в селе не ловит мобильная связь. Ее тоже обещают, – где-то к 2023 году.

«Вы просто не можете понять нашу радость!»

Теперь жителей четырех сел – Теплое, Нижний Минченок, Верхний Минченок и Крепи – будут возить автобусом бесплатно. Перевозки организовала гуманитарная миссия «Пролиска» при финансовой поддержке «Гуманитарного фонда для Украины» (спецфонд ООН).

Всего в автобусе 26 мест. В каждом селе есть активист, который собирает списки людей для поездки. «Пролиска» обеспечила пассажиров автобуса масками и санитайзером. Пассажиров будут высаживать там, где им необходимо, ждать в конечной точке маршрута четыре часа. После этого повезут домой и высадят там, где надо. Также договорились с социальными службами: людей, которых привезли из дальних сел для получения какого-либо документа, будут обслуживать без очереди.

Пока что автобус будет ходить четыре раза в месяц: два рейса в Счастье, два рейса в Станицу Луганскую.

Вы просто не можете понять нашу радость!

«Вы просто не можете понять нашу радость! Ну вот вы представьте, что это такое: с 2014 года нет маршрутки. И любая организация к нам приезжает и спрашивает: а как вы тут живете? А как добираетесь? А мы живем и приспосабливаемся, ну мы же люди. Мы очень благодарны организации «Пролиска», ООН, всем людям, которые причастны к решению этой большой проблемы», – не скрывает эмоций Анна Писклова.

В Донецкой и Луганской областях 93 населенных пункта отрезаны от транспортного сообщения. Таковы данные мониторинга прифронтовой зоны от гуманитарной миссии «Пролиска». Ее руководитель Евгений Каплин говорит, что эту информацию передали в ООН. Там откликнулись и решили профинансировать гуманитарные организации «Пролиска» и Adra Ukraine, чтобы обеспечить доступ людей к административным и социальным услугам. Миссия объявила тендер на перевозки. Перевозчикам, которые выиграли конкурс, будут платить деньги от ООН, а людей, соответственно, возить бесплатно.

Будет запущено 45 социальных маршрутов

«Гуманитарная миссия «Пролиска» будет связывать с цивилизацией и с сервисами 58 населенных пунктов. Все населенные пункты находятся в 20-километровой зоне от линии разграничения, и суммарно в них проживают более 15 тысяч человек. Мы сейчас находимся в селе Крепи – это 41-й населенный пункт, из которого едет социальный автобус. В общей сложности будет запущено 45 социальных маршрутов. Остальные населенные пункты закроет благотворительный фонд Adra Ukraine», – уточнил Каплин.

Ближе к передовой автобус тоже будет

Для 15 фронтовых сел купят полноприводный микроавтобус высокой проходимости, говорит Каплин. После получения письменных гарантий режима тишины с двух сторон там тоже организуют бесплатные социальные перевозки.

Проект будет работать до июля 2022 года. В «Пролиске» надеются, что после этого социальные перевозки поддержат местные и областные чиновники.

Год властям, чтобы они подготовились к финансированию

«Концепция этого проекта и «Гуманитарного фонда для Украины», который выделил финансирование, в том, чтобы дать время, дать год местным властям в условиях проходящей децентрализации для того, чтобы они подготовились к финансированию и в дальнейшем взяли это обязательство на себя», – отметил Евгений Каплин.

Вопросы дороги и перевозок Дмитрий Кондратьев, руководитель Нижнетепловской ОТГ, называет горячими. В комментарии Радио Донбасс.Реалии чиновник выразил надежду, что разбитая сельская дорога войдет в проект «Велике будівництво» и ее все-таки отремонтируют.

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