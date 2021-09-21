Громады, которыми управляют военно-гражданские администрации, не могут сдавать в аренду землю. Так произошло потому, что два закона, регулирующие этот процесс, содержат несовместимые нормы. Юристы Мариуполя и 10 военно-гражданских администраций направили в Кабмин, Госгеокадастр и в Министерство аграрной политики Украины обращение по изменению статей Земельного кодекса, которые ограничивают в правах пользования земельными ресурсами 18 ОТГ.

После принятия нового Земельного кодекса и Закона о военно-гражданских администрациях (ВГА) главы прифронтовых ОТГ столкнулись с проблемой: они не могут продавать и сдавать в аренду коммунальную землю. Не могут они также продлить существующие договоры аренды и участвовать в аукционах. А значит – не могут зарабатывать.

«У нас есть ограничение, которое нам не дает возможности продавать или отдавать в частную собственность любые коммунальные земли. Это, конечно, действенный метод против коррупционных действий, скажем так, не очень честных руководителей военно-гражданских администраций. Речь в другом. У нас нестыковка Закона о ВГА с Земельным Кодексом. А именно, мы по Закону о ВГА можем отдавать землю в аренду не более, чем на 5 лет, а по Земельному Кодексу это должно быть не менее семи», – говорит глава Мирненской ВГА Владимир Веселкин.

Земля является основным источником дохода в большинстве ОТГ вдоль линии разграничения, аргументируют главы громад. Их инфраструктура разрушена боевыми действиями, отсутствуют или остановлены промышленные предприятия, а государственные субвенции для громад планируют снизить в будущем году почти наполовину.

Разница в два года, прописанная в двух законах Украины – Законе о ВГА и Земельном Кодексе, ставит руководителей администраций в опасное положение, так как строго выполняя один из законов, они будут нарушают второй.

«Это – юридическая коллизия, когда один закон противоречит другому. Когда возникает такая ситуация, необходимо ждать разъяснений от тех лиц, которые владеют ситуацией. И потом, на основе этого письма можно, даже через суд, добиваться каких-то результатов. Пока нет никаких разъяснений, говорить о чем-то преждевременно. Ситуация такая, что в законодательстве и в реестрах, которые касаются земли, абсолютный беспорядок. В нашу организацию очень часто обращаются люди, которые в этой круговерти законов абсолютно запутались», – комментирует ситуацию руководитель мариупольской ассоциации женщин «Берегиня», юрист Марина Пугачева.

Правозащитники, оказывающие бесплатные юридические услуги прифронтовым ОТГ в Донецкой и Луганской областях, направили в Кабмин, Госгеокадастр и в Министерство аграрной политики предложение привести в соответствие отдельные статьи Земельного Кодекса и Закона о военно-гражданских администрациях. По мнению специалистов, это обеспечит равные права всем ОТГ.

«Для ВГА, а их 18 на территории Донецкой и Луганской областей, доходы от использования земли – это образующая статья бюджета. В следствие принятого Закона у них крайне уменьшены вариации для получения налогов, сборов и развития. А земельные налоги дают как минимум 20% дохода. Это – результаты прошедшего года. На сегодняшний момент это гораздо больший процент бюджетных поступлений. Для ВГА было бы корректнее пользоваться специальным законом. Хотелось бы, чтобы они могли прямо, ясно и без юридических рисков получать прибыль для громад», – говорит координатор юридических проектов БФ «Каритас Мариуполь» Александр Магдалиц.

Но изменение статей земельного законодательства – не единственная проблема, на которой акцентируют внимание юристы. Сейчас отсутствует порядок работы электронной системы торгов, которую должен утвердить Кабинет министров. Даже при наличии полного пакета документов на участие в торгах и потраченных бюджетных средствах на подготовку лотов (земельных участков – ред.), сделать это пока невозможно, что, по мнению юристов, затрагивает весь аграрный сектор страны.

«Видя глобальность реформ по земельной децентрализации и его ключевую часть передачи земель в аренду путем аукциона, что увеличивает их стоимость, мы понимаем, что это нужно и интересно не только для определенных громад Донецкой и Луганской области, но и для множества бенефициаров по всей Украине. На сегодня из обратившихся к нам администраций есть 4, у которых полностью готовы пакеты документов на проведение аукционов, но механизм не разработан. Мы видим Закон, но не видим способов его применения», – говорит Магдалиц.

К обращению правозащитников присоединились 10 громад из Донецкой и Луганской областей. Более 20 юристов готовы предоставить министерствам все статистические данные, накопленные за годы работы в регионе, а также рассчитывают на поддержку своей инициативы другими правозащитными организациями и государственной службы бесплатной правовой помощи (БПП – ред.).

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