Компании «Надра Юзівська» не разрешили разведку газа плотных песчаников на Донетчине

Украинским газовщикам отказали в разведке газа плотных песчаников вблизи Святогорска. Большинство депутатов местного совета воздержались от дачи разрешения на пользование землей возле села Крестище. Газовщики просили 2 га площади, чтобы отремонтировать имеющуюся скважину и обустроить дорогу. Теперь городской голова Святогорска Владимир Бандура обещает общественные слушания с участием газовщиков и независимых экспертов.

Городской совет Святогорска не дал разрешения ООО «Надра Юзівська» (компанией владеет НАК «Нафтогаз Украины») занять земельный участок площадью 2 га вблизи сел Крестище и Никольское Святогорской территориальной громады Краматорского района Донецкой области. «Против» проголосовали двое депутатов, остальные шестнадцать воздержались.

Разрешение требовалось для ремонта скважины № 613 и строительства к ней подъездной дороги. Всего «Надра Юзівська» для разведки газа плотных песчаников вблизи Святогорска планирует капитально отремонтировать одну скважину и пробурить еще три. Глубина скважин достигнет 5000 м. Для добычи газа могут использовать гидроразрыв.

Депутаты не успели?

Перед голосованием депутат Татьяна Божко, председатель временной контрольной комиссии по оценке плановой деятельности ООО «Надра Юзівська», сообщила, что газовая компания готова предоставить 31,5 млн. грн. социальных инвестиций для общества. Это, в частности, проект водопровода для села Крестище, капитальный ремонт сельской амбулатории, строительство и реконструкция сетей наружного освещения во всей Святогорской громаде, закупка мусоровоза и трактора.

По словам депутата, комиссия обратилась в Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов и в Верховную Раду за разъяснениями: надо ли проводить оценку влияния на окружающую среду или оценку воздействия на окружающую среду при выполнении капитального ремонта скважины. Также депутаты обратились в ООО «Надра Юзівська» с несколькими запросами, в том числе, о предоставлении детального плана управления защитой окружающей среды и про информирование об экологических мероприятиях.

Нам нужно время, чтобы изучить ответы

«Я хочу сказать, что не все члены временной комиссии успели ознакомиться с ответами, потому что их очень много. Нам нужно время, чтобы изучить ответы и подготовить заключение комиссии. Преждевременно выносить данный вопрос на заседание сессии», – отметила Татьяна Божко.

Мэр обещает общественные слушания

Некоторые вышки разместят в пределах огородов

Наталья Матвиенко, жительница села Крестище, сообщила депутатам, что селяне обратились в городской совет Святогорска с просьбой провести общественные слушания по разведке и добыче газа.

«Депутаты, мы вас призываем: пожалуйста, каждый, поставьте себя на место жителя села Крестище. Вы должны понять, что мы не против добычи газа. Но надо взвесить все «за» и «против». Некоторые вышки, чтобы вы знали, разместят в пределах огородов, которые принадлежат людям», –обратилась к депутатам активистка.

После голосования мэр Святогорска Владимир Бандура заверил, что в Крестище проведут общественные слушания с участием газовщиков и независимых экспертов.

Ранее жители Святогорска и окружающих сел рассказывали Радио Донбасс.Реалии, что выступают против разведки и добычи газа. Люди опасаются, что это нанесет непоправимый вред экологии, может исчезнуть питьевая вода. По мнению активистов, лучше развивать в Святогорье туристический и рекреационный потенциал.

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