Кремлевские выборы в оккупации: первые итоги

19 сентября в России завершилось трехдневное голосование за Государственную Думу. К нему Кремль впервые привлек жителей оккупированной части Донбасса. Радио Донбасс.Реалии подвело краткие итоги произошедшего.

Россия почти не заметила восторга «ЛДНР»

В то время как на российском федеральном телевидении голосование жителей ОРДЛО прошло почти незамеченным, подконтрольные Кремлю администрации на оккупированной территории говорили об этом беспрерывно. Их медиа три дня транслировали атмосферу всеобщего праздника и гордости, которую якобы испытывают по случаю участия в думских выборах жители Донбасса.

Почти во всех комментариях избиратели в похожих формулировках говорили о том, что это для них честь – либо долг – отдать свой голос. Также, по-видимому, лидеры групп, поехавших на голосований в Ростовскую область, снимали такие видео для соцсетей, отправляясь в путь:

Тем временем в вечернем марафоне «России-24» в это время занимались совсем другими вещами – обосновывали, что нарушений на выборах в России не было, и все они были инсценированы Западом. Праздника по случаю голосования дончан и луганчан, кроме небольшого информационного репортажа на днях, в медиа Кремля не наблюдалось.

Сами оккупированные города тоже жили обычной жизнью: для тех, кто в выборах не участвовал, этот процес был незаметен.

«Не обратила внимания, – отвечает дончанка на вопрос Радио Донбасс.Реалии о том, много ли автобусов с избирателями отправляются из Донецка. – Они с одного пункта только выезжают, с места, где находится Миграционная служба, по улице Зайцева...»

Единичными были и простые отзывы в соцсетях от тех, кто поучаствовал в голосовании. Большинство постов были написаны в агитационной стилистике, как здесь:

Но некоторые рассказы очевидцев все же удалось найти. Этот человек даже воспользовался предложенной экскурсией по Матвееву Кургану – ею в рекламе перед 17 сентября зазывали на выборы жителей ОРДЛО:

Как ехали

Автобусами и электричками, часть из которых была окрашена в лозунги о России. Пассажиры были снабжены в дорогу флажками РФ и пайком, в который входила вафля, козинаки, вода и влажные сафетки.

На три дня были почти полностью закрыты пропускные пункты ОРДЛО с Россией на захваченной части границы. Через них пускали только участников голосования.

О принудительных поездках на выборы медиков, получивших российсике паспорта, рассказывало накануне Радио Донбасс.Реалии: «Мне только-что позвонила сотрудница и рассказала, что всех сотрудников поликлиники, у кого есть русский паспорт, сегодня в 16:30 посадили в автобус и повезли голосовать в Ростовскую область. Дай бог, всю ночь проездят. Так им б***м и надо. Это моё мнение и подружки. Мы злорадствуем, потому что у нас нет русских паспортов, и нас никто ни в какой автобус, слава Богу, не сажал», – поделилась медработник.

Раньше были сообщения об обязательном голосовании студентов.

По соцсетям видно, что многие участники голосования являются членами ОДДР – «Общественного движения Донецкая республика». Это политическая сила, созданная вооруженным формированием «ДНР», которая доминирует во всех так называемых органах власти оккупированной части Донецкой области.

Инфоцентры де-факто превратились в участки

На оккупированной территории Россия открыла 255 информационных центров для консультирования в процедуре электронного голосования. До дня выборов там помогали получить СНИЛС (российские страховые номера) и зарегистрироваться на портале госуслуг России, а в сами дни выборов – голосовать тем, кто не умеет пользоваться интернетом. Поэтому де-факто сюда люди шли, как на избирательные участки.

Здесь же главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин провозгласил речь, как это обычно бывает при голосовании первых лиц – и вместе с ним сняли воодушевленных женщин из Енакиево, которые повторили то, что мы уже упоминали в первом пункте:

«Хотим вместе быть с Россией», – говорит улыбающемуся Пушилину перед камерой одна.

«Нам честь выпала огромная, что мы голосуем вместе с такой великой страной», – подхватывает вторая.

Сообщения о фальсификациях

Хотя участие жителей ОРДЛО в российских выборах в принципе незаконно и юридический термин «фальсификация» к ним неприменим, фактически свободу этого волеизъявления, конечно, обсуждали. В одном из выложенных в день голосования роликов показан процесс электронного голосования с целого списка электронных адресов:

О том, что, в частности, с воспитателей дестких садов собирали пароли к почте, привязанной к порталу госуслуг, рассказывал в эфире Радио Донбасс.Реалии журналист интернет-издания «Спектр» Дмитрий Дурнев.

Количество проголосовавших

Россия называет цифру в 150 тысяч жителей ОРДЛО (данные председателя комиссии по международному сотрудничеству Совета по правам человека РФ Кирилла Вышинского, это количество проголосовавших через интернет на 15:45). Если оккупационные администрации действительно заполнили все 8 сотен автобусов и 12 электричек, они могли отвезти на участки в Ростовскую область еще 25-35 тысяч человек.

Всего так называемые паспорта России получили, по состоянию на июль 2021 года, 600 тысяч человек (можно допустить, что сейчас их чуть больше). Таким образом, к выборам удалось привлечь лишь треть из тех дончан и луганчан, которые оформили паспорт России.

В Министерстве иностранных дел осуждают проведение российских выборов в ОРДЛО и призывают Запад не признавать избранную таким образом Госдуму.

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