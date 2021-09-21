Донбасс. Главное за день: «Еленовку» не откроют, в Ростовской области снова ДТП с жителями ОРДЛО

Коротко о главных событиях 21 сентября, которые важны для украинского востока

СБУ в Дружковке обнаружила схрон со взрывчаткой

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Тайник был оборудован в лесопосадке вблизи железнодорожной станции «Дружковка». СБУ установила, что схрон оборудовали участники группировки «ДНР» для совершения диверсий на территории региона. Продолжается расследование. Группировка «ДНР» это заявление не комментировала.

Ситуация на фронте

Пять раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 20 сентября. Один украинский военный был ранен. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 2 обстрела. Потерь нет. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

Пункт «Еленовка» не откроется 24 сентября

Об этом сообщают информационные ресурсы группировки «ДНР». По их данным, пункт не будет работать по техническим причинам. Украинский КПВВ «Новотроицкое», который находится на одном дорожном коридоре с «Еленовкой», следовательно останется заблокирован.

ДТП в Ростовской области России

Три человека погибли и трое пострадали в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, который ехал в Горловку из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает так называемое «МЧС ДНР», передают информационные ресурсы группировки. По этим данным, водитель фуры, находившийся за рулем с признаками алкогольного опьянения, не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом. Всего в салоне автобуса находилось 17 человек.

На шахте 5/6 ГП «Мирноградуголь» произошел пожар

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Шахтеров подняли на поверхность. По словам Волынца, очаг возгорания был в одной из подземных выработок. Работа шахты остановлена. Обесточено предприятие и расположенный вблизи поселок Николаевка. Проводятся работы по ликвидации аварии.

Украина переходит в «желтую зону» карантина с 23 сентября

Такое решение приняла госкомисия по чрезвычайным ситуациям, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, эпидемическая ситуация в стране стремительно ухудшается. Премьер подчеркнул, что вакцинация сегодня является самым эффективным способом противодействия COVID.

Более 80% педагогов на Донетчине вакцинированы против коронавируса

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой облгосадминистрации. Лидеры по вакцинации сотрудников сферы образования – Торецкая, Светлодарская, Марьинская, Святогорская, Мирненская, Никольская, Очеретинская, Сартанская громады.

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