США: законодавці звинуватили Facebook, Google і Twitter у поширенні фейків, які призвели до штурму Капітолію

Генеральні директори компаній Facebook, Google і Twitter під час слухань 25 березня наразилися на критику членів Палати представників США за роль їхніх сервісів у штурмі Капітолію Сполучених Штатів у січні та за нездатність протидіяти поширенню дезінформації.

Очільників компаній звинувачують у тому, що їхні платформи недостатньо ефективно контролюють контент. Деякі члени Палати представників попередили про нові законодавчі регулювання.

На засіданні, яке тривало шість годин, конгресмени звинуватили платформи у поширенні всього: від політичного екстремізму до дезінформації щодо вакцин.

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг під час онлайн-слухання заявив комітету, що неможливо відфільтрувати весь шкідливий контент, не обмежуючи свободи «у спосіб, який, на мою думку, був некомфортний для нас як суспільства».

Тим не менш, члени комітету були висловили розчарування небажанням Цукерберга, а також генерального директора Twitter Джека Дорсі та очільника Google Сундара Пічая взяти на себе відповідальність за роль, яку їхні платформи зіграли в штурмі Капітолію 6 січня прихильниками експрезидента Дональда Трампа.

«Як ви можете не визнавати, що Facebook зіграв центральну роль у сприянні вербуванню, плануванню та здійсненню нападу на Капітолій? Ваш вибір поставив під загрозу наше життя та демократію» – заявив конгресмен-демократ Майк Дойл, звертаючись до Цукерберга.

Слухання завершилося двостороннім консенсусом про термінову потребу в новому регулюванні.

І республіканці, і демократи взяли за мішень розділ 230 Закону про пристойність у коммунікаціях – правило, яке захищає компанії від судових позовів за вміст, який користувачі розміщують на своїх сайтах.

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Президент Джо Байден закликав переглянути цю норму, а двопартійний консенсус вимагає більш агресивних дій щодо усунення дезінформації та екстремізму з онлайн-платформ.

Керівники компаній детально розповіли про зміни, які їхні платформи внесли для вирішення цих проблем, в тому числі про видалення акаунтів Трампа на тлі його бездоказових заяв про фальсифікації виборів та блокування сотень тисяч публікацій, що поширюють дезінформацію про COVID-19.

Пічай, чия компанія є також власником YouTube, захищав дії відеоплатформи, заявляючи, що після штурму 6 січня вона запровадила поняття «авторитетних джерел» і «видалила прямі трансляції та відео, які порушували політику щодо підбурювання до насильства».

Джек Дорсі застеріг, що, якщо уряд диктуватиме, що можна, а що не можна говорити на платформах, це може перетворити їх на місця, де люди взагалі не можуть ставити під сумнів дії уряду.

Дорсі висловився за створення відкритих протоколів, що слугуватимуть спільними рекомендаціями для соціальних мереж, коли йдеться про модерацію контенту.

Втім, члени комітету лишилися непохитними. Демократ Джордж Кеннет Баттерфілд припустив, що Конгресу, ймовірно, доведеться вдатися до штрафів, щоб змусити компанії «здійснити відчутні зміни».

Інші члени комітету звинувачували фірми у використанні алгоритмів для спрямування користувачів на найбільш роз’єднуючий та екстремальний вміст з метою якнайдовшого залучення людей і збільшення прибутку.

Керівники компаній спростували такі претензії і припустили, що питання конгресменів відображають нерозуміння того, як працюють алгоритми.

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6 січня після мітингу біля Білого дому за участю тодішнього президента Дональда Трампа кілька сотень протестувальників увірвалися в приміщення Конгресу в спробі запобігти сертифікації законодавцями результатів президентських виборів, на яких Джо Байден здобув перемогу.

Через кілька днів Палата представників оголосила імпічмент Трампу за звинуваченням у підбурюванні до заколоту, проте він був виправданий Сенатом. Це був другий імпічмент президента Трампа.