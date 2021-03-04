США: заходи безпеки біля Капітолію посилили після попередження про нову загрозу

Правоохоронні органи навколо Капітолію США приведені в стан підвищеної готовності після того, як влада заявила, що розвідка розкрила «можливу змову» з боку ультраправих із метою штурму будівлі вдруге протягом двох місяців.

Попередження надійшло всього через два місяці після того, як натовп прихильників Дональда Трампа увірвалася в будівлю Капітолію у Вашингтоні 6 січня, щоб спробувати перешкодити Конгресу підтвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена.

Загроза, як випливає, пов’язана з теорією змови ультраправих, які в основному є прихильниками конспіративного контенту QAnon, про те, що колишній президент Дональд Трамп знову буцімто прийде до влади 4 березня і тисячі людей приїдуть до Вашингтона, щоб спробувати усунути демократів від влади.

4 березня агенція Associated Press процитуваала представників правоохоронних органів, які заявили, що онлайн-розмови про змову виходили від декількох ультраправих груп, в тому числі членів так званих «Трьох відсотків», гурпи, що виступає за спротив федеральному уряду США. Члени «Трьох відсотків» були серед тих, хто штурмував Капітолій 6 січня.

На сьогодні ніяких ознак заворушень в будівлі, де розташовується Конгрес США, немає. Чергує поліція Капітолію і Національна гвардія. Після заворушень 6 січня по периметру будівлі був встановлений великий паркан з колючим дротом.

Тим часом Пентагон розглядає запит поліції Капітолію про продовження дислокації військ Національної гвардії у Вашингтоні ще на 60 днів після закінчення терміну його дії 12 березня.

Наразі в місті дислокується майже 5200 бійців Національної гвардії. Це частина з тих приблизно 26 тисяч осіб, які були залучені для гарантування безпеки інавгурації президента Байдена 20 січня.