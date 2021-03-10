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10 березня 2021, Київ 08:21
Новини | Міжнародні

США: Національна гвардія охоронятиме Капітолій до 23 травня

За словами речника Міноборони Джона Кірбі, Капітолій охоронятимуть 2300 співробітників Нацгвардії, що становить близько половини нинішнього контингенту, дислокованого біля будівлі Конгресу.

Національна гвардія США охоронятиме Конгрес до 23 травня. Відповідний запит поліції Капітолія схвалив міністр оборони США Ллойд Остін, заявили у Пентагоні.

За словами речника Міноборони Джона Кірбі, Капітолій охоронятимуть 2300 співробітників Нацгвардії, що становить близько половини нинішнього контингенту, дислокованого біля будівлі Конгресу.

Кірбі додав, що якщо обставини дадуть змогу, то впродовж цього періоду присутність нацгвардійців тут зменшуватимуть.

Раніше правоохоронні органи навколо Капітолію США були приведені в стан підвищеної готовності після того, як влада заявила, що розвідка розкрила «можливу змову» з боку ультраправих із метою штурму будівлі вдруге протягом двох місяців.

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