YouTube розблокує акаунт Трампа, коли знизиться загроза насильства

YouTube поверне доступ колишньому президенту США Дональду Трапму, коли знизиться ризик насильства. Про це повідомила глава відеохостингу Сюзан Войчіцкі, пише видання Politico.

Акаунти Трампа в соцмережах, включаючи YouTube, Facebook і Twitter, були заблоковані після штурму Капітолію 6 січня радикальними прихильниками експрезидента. Вони намагалися зірвати засідання Сенату щодо затвердження суперника Трампа демократа Джо Байдена на посаду президента США. Соцмережі дійшли висновку, що опубліковані повідомлення колишнього президента могли спровокувати насильство.

У лютому сервіс мікроблогів Twitter підтвердив довічне блокування акаунта Трампа навіть якщо він знову буде балотуватися на пост президента і переможе на виборах.

Критики таких дій адміністрації соцмереж заявляють про цензуру і звертають увагу на обмеження свободи слова.

9 лютого в Сенаті розпочалася процедура імпічменту Трампа. Колишнього американського лідера звинувачують у підбурюванні до штурму Капітолію 6 січня.

Для ухвалення обвинувального рішення необхідні дві третини голосів сенаторів – 67 зі 100. Дуже ймовірно, що через позицію конгресменів-республіканців таку кількість набрати не вдасться. У разі, якщо експрезидента США виправдають, він збереже за собою право висувати свою кандидатуру на виборні посади.

Також прокуратура в американському штаті Джорджія ініціювала кримінальне розслідування відносно колишнього президента США. Прокурори перевіряють дзвінок Дональда Трампа держсекретареві штату і спроби колишнього глави держави скасувати результати виборів, переможцем яких став демократ Джо Байден.