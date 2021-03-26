CША: підозрюваному в стрілянині у Колорадо суд призначив психіатричну експертизу

Суд в американському штаті Колорадо 25 березня залишив під вартою без права внесення застави чоловікові, якого звинувачують у вбивстві 10 людей у супермаркеті міста Боулдер.

Ахмад аль-Ісса також, за рішенням суду, має пройти психіатричну експертизу. 21-річному чоловіку висунули звинувачення у 10-ти вбивствах і в замаху на вбивство.

Саме адвокати аль-Ісси подали клопотання про перевірку його психічного стану, що може відсунути судове слухання на пару місяців. Залежно від результатів оцінки психічного здоров’я, адвокати можуть попросити суд призначити обстеження у психіатра, щоб визначити, чи є він осудним.

Як повідомлялося, Ахмад аль-Ісса – з передмістя Денвера, він має американське громадянство, сам є родом із Сирії і більшу частину життя прожив у Сполучених Штатах. Його родина емігрувала в США, коли він був дитиною.

Стрілянина 22 березня у супермаркеті міста Боулдер, штат Колорадо, із десятьма жертвами, серед яких і поліцейський, сталася менш ніж через тиждень після схожої в місті Атланта, штат Джорджія, в якій загинули восьмеро людей.