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24 березня 2021, Київ 11:11
Новини | Міжнародні

У США назвали ім’я підозрюваного в стрілянині у супермаркеті в Колорадо

Працівники супермаркету King Soopers в Боулдері, а також місцеві жителі, залишають квіти поблизу місця стрілянини, штат Колорадо, США, 23 березня 2021 року

Влада США повідомила дані про підозрюваного і десять жертв, які загинули в результаті стрілянини в супермаркеті у місті Боулдер, штат Колорадо, 22 березня.

За повідомленнями, єдиним підозрюваним, заарештованим після події, є 21-річний Ахмад аль-Ісса, який перебуває в місцевій лікарні і, як очікується, буде переведений у в’язницю 23 березня.

Повідомляється, що вік десяти жертв – від 20 до 65 років, серед них і поліцейський, батько сімох дітей.

За даними влади, аль-Ісса – з передмістя Денвера, він має американське громадянство, сам є родом із Сирії і більшу частину життя прожив у Сполучених Штатах. Про мотив його вчинку поки невідомо.

Документи засвідчили, що штурмову гвинтівку він придбав менш ніж за тиждень до нападу.

Президент Джо Байден висловив співчуття родинам загиблих, в тому числі поліцейського.

Стрілянина сталася менш ніж через тиждень після схожої в місті Атланта, штат Джорджія, в якій загинули восьмеро людей. Тоді загинули, в тому числі, шестеро жінок-азіаток у трьох масажних салонах.

Напад 22 березня на супермаркет називають сьомим таким випадком з початку року у США, в результаті якого загинули чотири або більше людей.

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