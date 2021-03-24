У США назвали ім’я підозрюваного в стрілянині у супермаркеті в Колорадо

Влада США повідомила дані про підозрюваного і десять жертв, які загинули в результаті стрілянини в супермаркеті у місті Боулдер, штат Колорадо, 22 березня.

За повідомленнями, єдиним підозрюваним, заарештованим після події, є 21-річний Ахмад аль-Ісса, який перебуває в місцевій лікарні і, як очікується, буде переведений у в’язницю 23 березня.

Повідомляється, що вік десяти жертв – від 20 до 65 років, серед них і поліцейський, батько сімох дітей.

За даними влади, аль-Ісса – з передмістя Денвера, він має американське громадянство, сам є родом із Сирії і більшу частину життя прожив у Сполучених Штатах. Про мотив його вчинку поки невідомо.

Документи засвідчили, що штурмову гвинтівку він придбав менш ніж за тиждень до нападу.

Президент Джо Байден висловив співчуття родинам загиблих, в тому числі поліцейського.

Стрілянина сталася менш ніж через тиждень після схожої в місті Атланта, штат Джорджія, в якій загинули восьмеро людей. Тоді загинули, в тому числі, шестеро жінок-азіаток у трьох масажних салонах.

Напад 22 березня на супермаркет називають сьомим таким випадком з початку року у США, в результаті якого загинули чотири або більше людей.