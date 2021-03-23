США: щонайменше 10 людей загинули через стрілянину в супермаркеті у Колорадо

Щонайменше десятеро людей, в тому числі поліцейський, загинули через стрілянину в супермаркеті в американському місті Боулдер, штат Колорадо.

Правоохоронці повідомили, що підозрюваного в стрілянині затримали, він госпіталізований із травмами.

Серед убитих – 51-річний поліцейський Ерік Таллі, який першим відреагував на повідомлення про чоловіка з гвинтівкою у магазині.

На відео, розміщеному у YouTube місцевим журналістом з місця події, було видно тіла людей як всередині супермаркету, так і на парковці.

Про мотиви вчинку чоловіка, який влаштував стрілянину, не повідомляється.

Поліція заявила, що для попереднього розслідування знадобиться близько п’яти днів.