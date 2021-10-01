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Netflix запустив українську версію сайту

Пресслужба компанії оприлюднила інструкцію для підписників, як перейти на українську версію сайту

Американський стрімінговий сервіс Netflix запустив українську версію сайту. Про появу відповідної функції компанія повідомила 1 жовтня.

Пресслужба компанії оприлюднила інструкцію для підписників, як перейти на українську версію сайту.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував новину, назвавши її «чудовою».

«Це означає, що з сьогоднішнього дня ви зможете перевести всю платформу українською мовою», – написав він у своєму твітері.

Netflix – американська медійна компанія, заснована в 1997 році у Каліфорнії. У січні 2021 року вона заявила про перевищення позначки 200 мільйонів підписників по всьому світу.

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