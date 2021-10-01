Американський стрімінговий сервіс Netflix запустив українську версію сайту. Про появу відповідної функції компанія повідомила 1 жовтня.

Пресслужба компанії оприлюднила інструкцію для підписників, як перейти на українську версію сайту.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував новину, назвавши її «чудовою».

«Це означає, що з сьогоднішнього дня ви зможете перевести всю платформу українською мовою», – написав він у своєму твітері.

Netflix – американська медійна компанія, заснована в 1997 році у Каліфорнії. У січні 2021 року вона заявила про перевищення позначки 200 мільйонів підписників по всьому світу.