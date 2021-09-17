Кремінь допустив застосування санкцій до телеканалів через порушення мовного законодавства

До Офісу уповноваженого із захисту державної мови за два місяці дії нових норм «мовного закону» надійшло понад 80 звернень громадян про можливе недотримання мовного законодавства 25 телеканалами. Про це Офіс уповноваженого Тараса Креміня повідомив 16 вересня.

«Основна частина звернень стосувалася діяльності телеканалів «Україна», «Інтер» і «1+1», – йдеться в повідомленні.

В Офісі мовного омбудсмена уточнили, що за цими фактами почали п’ять заходів державного контролю за застосуванням державної мови щодо ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1», ПрАТ «Телеканал «Інтер», ТОВ «Міжнародна комерційна телерадіокомпанія ICTV», ТОВ «Телеканал «МЕГА» і ТОВ «Телерадіокомпанія «Україна».

«Зазначені факти й інші численні матеріали, які підтверджують зухвале та систематичне порушення згаданими телевізійними каналами мовного закону, є підставою для розгляду цього питання на окремому засіданні РНБО та можливого застосування санкцій», – заявив мовний омбудсмен.

Він додав, що Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення, зі свого боку, «не повинна обмежуватися фіксацією порушень законодавства, а зайняти принципову позицію, офіційно розглянути на своєму засіданні питання про систематичне порушення каналами чинного законодавства».

«Також варто зазначити, що протягом періоду з 16 липня по 16 вересня включно вже порушено 30 заходів державного контролю у таких сферах: інформація для загального ознайомлення, обслуговування споживачів, місцеве самоврядування, освіта, телебачення, національна безпека та оборона. Про результати буде повідомлено додатково», – йдеться в повідомленні.

Раніше телеканали, про порушення в роботі яких заявляв мовний омбудсмен, підкреслювали свою спрямованість на україномовний контент і заявляли, що продовжують заміщення російськомовного контенту, але прагнуть це робити якісно і в цьому бачать виклик.

16 липня набрали чинності норми абзаців 1-3 частини 6 статті 23 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», якими визначено, що мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова.

14 липня Конституційний суд України визнав конституційним закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року.