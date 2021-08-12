Нацрада: «Інтер» перевірять через фільми з російськими акторами

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення на засіданні 12 серпня призначила позапланову перевірку телеканалу «Інтер».
Нацрада виявила, що телеканал показує фільми з російськими акторами, що входять до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, і тим самим порушує чинне законодавство.
Зокрема йдеться про наступні фільми:
- «Місце зустрічі змінити не можна» («Место встречи изменить нельзя») за участі Станіслава Говорухіна;
- «Бранець замка Іф» («Узник замка Иф») за участі Михайла Боярського;
- «Д’Артаньян і три мушкетери» («Д’Артаньян и три мушкетера») за участі Михайла Боярського, Ірини Алфьорової, Аліси Фрейндліх, Олега Табакова, Бориса Клюєва;
- «За сімейними обставинами» («По семейным обстоятельствам») за участі Євгена Стеблова;
- «Велика перерва» («Большая перемена») за участі Валентини Тализіної.
Згідно з українським законодавством, неможна транслювати стрічки, одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці (абзац десятий частини другої статті 6).
Перевірятимуть «Інтер» в період з 30 серпня по 10 вересня.
«Мовник має надіслати до 2 вересня на адресу Національної ради документи та матеріали, необхідні для проведення безвиїзної перевірки, а також свої пояснення. Результати перевірки розглядатимуться на засіданні», – мовиться у повідомленні.
У Нацраді зазначили, що це вже третя перевірка, призначена «Інтеру» за подібні порушення.
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