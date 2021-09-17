Чемпіонка світу з шахів позивається до Netflix через неправду в серіалі «Хід королеви»

Грузинська шахістка, п’ята чемпіонка світу (1962–1978) Нона Гапріндашвілі позивається до американської компанії Netflix через неправдиві твердження в популярному серіалі «Хід королеви (The Queen’s Gambit, дослівно – «Ферзевий гамбіт»). Про це повідомляє сайт Новини-Грузія.

Гапріндашвілі вимагає від Netflix п’ять мільйонів доларів компенсації і вилучення епізодів, в яких подана неправдива інформація про її досягнення.

Серіал створений на основі роману 1983 року і розповідає про життя вигаданого персонажа, юної шахістки Бет Гармон. В останньому епізоді серіалу Гармон описується як єдина жінка-чемпіонка, яка змагається з чоловіками.

«Єдина незвичайна річ у ній (Гармон) насправді – це її стать. І навіть це не унікальне явище для Росії (мається на увазі СРСР, частиною якого на той момент була Грузія – ред.). Є Нона Гапріндашвілі, але вона чемпіонка світу серед жінок і ніколи не зустрічалася з чоловіками», – мовиться в одному з епізодів художнього твору.

У своєму позові до компанії Гапріндашвілі вказує, що до 1968 року, про який ідеться в цьому епізоді серіалу, вона змагалася щонайменше з 59 шахістами-чоловіками, в тому числі з 10 гросмейстерами.

Вона також вважає ще однією образою від Netflix те, що в серіалі вона названа «росіянкою», незважаючи на те, що сценаристи знали, що вона грузинка.

Нона Гапріндашвілі у 1978 році вона стала першою жінкою, яка стала гросмейстером серед чоловіків. Гапріндашвілі успішно грала в чоловічих турнірах, а в британському Гастінгсі (1964, турнір В), американському Лоун-Пайні (1977), італійській Реджо-Емілії (1983) і нідерландському Вейк-ан-Зее (1987, турнір В) вона ставала першою, випередивши всіх конкурентів.

Серіал «Хід королеви» розповідає історію шахового вундеркінда, сироти Бет Гармон, яка стає найкращою шахісткою світу, але при цьому має емоційні проблеми і бореться з наркотичною та алкогольною залежністю. Дія серіалу розпочинається в середині 1950-х років і триває до 1960-x, у цей період у чоловічих і жіночих шахах домінували представники Радянського Союзу. Серіал здобув дві премії «Золотий глобус».