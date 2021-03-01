«Золотий глобус»: «Земля кочівників», «Корона» та «Хід королеви» святкують перемогу

У Лос-Анджелесі відбулася 78-а церемонія вручення кінопремії «Золотий глобус». Через пандемію церемонія відбувалася у двох містах – Нью-Йорку та Лос-Анджелесі, лауреати свої нагороди отримували по відеозв’язку.

Найкращим драматичним фільмом визнали картину «Земля кочівників» Хлої Чжао про жінку, яка втратила роботу, поклала свої речі в фургон і вирішила стати однією з племені сучасних кочівників. Головну роль у фільми виконала Френсіс Макдорманд.

Чжао стала володарем «Золотого глобуса» в номінації «Найкраща режисура».

Нагороду «Найкращий актор в драматичному фільмі» отримав посмертно актор Чедвік Боузман за роль Леві Гріна в фільмі-біографії «Ма Рейні: Мати блюзу». Найкращою актрисою в драматичному фільмі стала Андра Дей, яка зіграла у фільмі «Сполучені Штати проти Біллі Холідей».

У номінації «Найкращий фільм – комедія або мюзикл» переміг «Борат: наступний фільм». Саша Барон Коен, який зіграв у фільмі головного героя Бората, отримав нагороду в номінації «Найкращий актор в комедії або мюзиклі». Премію за найкращу жіночу роль у комедії або мюзиклі отримала Розамунд Пайк (фільм «Аферистка»).

Найкращим драматичним серіалом визнали серіал «Корона» про історію королеви Великої Британії Єлизавети II. Виконавці ролей принцеси Діани Емма Корін та принца Чарльза Джош О’Коннор стали володарями «Золотих глобусів» як найкращі актор і актриса в драматичному серіалі. Актриса Джилліан Андерсон отримала «Глобус» як найкраща актриса другого плану за роль Маргарет Тетчер.

Міні-серіал «Хід королеви» став лауреатом «Золотого глобуса» в номінації «Найкращий міні-серіал або телефільм».

Найкращим комедійним серіалом визнано «Шіттс Крик». Кетрін О’Хара стала найкращою актрисою в комедійному телесеріалі за роль Мойри Роуз в «Шіттс Крик».

Найкращим актором в телефільмі або міні-серіалі став Марк Руффало («Я знаю, що це правда»), а Аня Тейлор-Джой перемогла у номінації «Найкраща актриса в міні-серіалі або телефільмі» за роль Бет Хармон в телесеріалі «Хід королеви» .

Американський фільм «Мінар» режисера Лі Айзека Чуна отримав нагороду в номінації «Найкращий фільм іноземною мовою».

Анімаційний фільм «Душа» переміг в номінації «Найкращий анімаційний фільм». Композитори Трент Резнор, Аттікус Росс і Джон Батист, які написали музику до мультфільму, отримали премію за найкращий саундтрек.

Премію за найкращий сценарій отримав Аарон Соркін за роботу над фільмом «Суд над чиказької сімкою».

Призи за найкращі ролі другого плану отримали Деніел Калуя («Юда і чорний месія») і Джоді Фостер ( «Мавританець»).