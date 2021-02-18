Фільм «ЮКІ» потрапив до короткого списку AIPS Sport Media Awards 2020 – Держкіно

Документальний фільм Володимира Мули «ЮКІ – Історія перемог вільних Українців» потрапив до короткого списку AIPS Sport Media Awards 2020, повідомила пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

«Створена за підтримки Держкіно документальна стрічка Володимира Мули «ЮКІ – Історія перемог вільних Українців» боротиметься за найвище міжнародне визнання в галузі спортивних медіа: фільм відібрано до короткого листа AIPS Sport Media Awards 2020 у категорії Video Documentary. Поруч із «ЮКІ» в короткому списку – проєкти провідних світових мовників ORF, Globo TV, ESPN, CNN, Canal +», – йдеться в повідомленні.

У Держкіно зазначили, що AIPS Sport Media Awards – найвища міжнародна нагорода у галузі спортивних медіа. Щорічно міжнародно визнаний орган спортивної журналістики AIPS, до якого входять представники зі 160 країн світу, відзначає професіоналів, які виробляють найкращий та найкреативніший спортивний контент – від фотографії до відео та цифрових подкастів.

«Вперше документальна стрічка з України має шанс вибороти перемогу в AIPS Sport Media Awards. Переможців буде оголошено в середині березня», – додали у відомстві.

У Держкіно зауважили, що «ЮКІ» вийшов у всеукраїнський прокат 3 грудня 2020 року. Стрічка розповідає історії видатних зірок українського походження, які формували найвідомішу хокейну лігу світу — NHL.