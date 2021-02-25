Вийшов новий тизер-трейлер мультфільму «Мавка» за мотивами твору Лесі Українки

Група FILM.UA 25 лютого оприлюднила офіційний тизер-трейлер анімаційного фільму «Мавка». Ролик довжиною в майже 2 хвилини з’явився на Ютуб-каналі компанії.

Автори трейлеру зазначають, що він «фокусується на магічних здібностях Мавки як душі лісу». В ньому також з’являються звірі, яким загрожує вимирання.

При цьому зовнішність головної героїні відрізняється від того, як вона була зображена в першому тизері 2019 року.

«Рухи та жести Мавки створені з моделі прими-балерини Українськохї національної опери Катерини Кухар. Вона відігравала дії Мавки на майданчику та навіть виконала пару трюків у сцені з зубрами», – йдеться в описі до відео.

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Згідно з ним, творці фільму планують презентувати його в кінотеатрах у 2022 році.

Над фільмом працює компанія Animagrad, яка входить до структури FILM.UA. Режисерка – Олександра Рубан.

Проєкт «Мавка. Лісова пісня» у 2016 році отримав фінансування від Державного агентства з питань кіно, але відтоді перебував у розробці.

Сюжет фільму ґрунтується на драмі-феєрії української письменниці Лесі Українки – 25 лютого виповнюється 150 років із дня її народження.