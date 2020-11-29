«Ферзевий гамбіт» і українські шахи: як змінився спорт під час пандемії?

«Хід королеви» або «Ферзевий гамбіт» – один з найпопулярніших серіалів продюсерської компанії Netflix. Стрічка встигла побити рекорд компанії – за 28 днів набрала щонайменше 62 мільйони переглядів. Це спричинило «бум» у пошуковиках. Запит «як грати у шахи» виріс у кілька разів по всьому світу.

Чи справді стрічка змінила вектор у шахах і що зміниться в Україні? Деталі у матеріалі Радіо Свобода.

«The Queen's Gambit» – «Ферзевий гамбіт»

В основу серіалу лягла однойменна книга Уолтера Тевіса. Роман автора став справжнім бестселером у 1983 році. Тоді журналіст американського видання The New York Times Джессі Корнблу намагався екранізувати книгу й викупив сценарій. Після смерті Уолтера Тевіса в 1984 році сценарій був перепроданий, однак проект згорнувся через фінансові труднощі.

Після того ще були дві спроби екранізації історії про обдаровану дівчину-шахістку – у 1992 та 2007-2008 роках. Проте – невдалі.

У 2019 році за справу взялася продюсерська компанії Netflix й замовила семисерійний проект «Ферзевий гамбіт».

23 жовтня стрічка вийшла в прокат в мережі на сторінках американського провайдера.

В основі сюжету лежить історія Елізабет Гармон, яка втратила батьків і потрапила в сиротинець. Там дівчинка навчилася грати у шахи й згодом вразила світових гросмейстерів.

Шахи в Україні

Українські шахісти вважають, що серіал дав великий поштовх для популяризації шахів.

«В Україні нині є проблема – досить слабко розвинені масові шахи. Не стільки спортивні, скільки масові», – вважає засновник одного з найбільших шахових клубів Києва Сергій Петров. На його думку, серіал, якщо не підштовхне до розвитку, то хоча б дасть шанс підняти інформаційний градус навколо цієї гри.

Нині Україна користується ще отриманою у спадщину від СРСР базою для навчання грі у шахи. Система збереглася і вдосконалюється. Це дозволяє балансувати у п’ятірці, а то й трійці лідерів у світі, й відігравати провідну роль у розвитку гри у світі, вважає віце-президент Федерації шахів України Юрій Гнип.

«В країні залишилася ще система радянська, трохи модифікована. Коли держава серйозно впливає на розвиток спорту. Це, я вважаю, – позитивно. (Витрачає певні кошти на отримання ДЮСШ (дитячо-юнацькі спортивні школи). І зараз перехідний період, коли утворюються приватні клуби, де фінансуванням займаються гравці, або ж батьки учнів».

На думку Гнипа, цей серіал неодмінно піде на користь розвитку шахів.

«Подивившись «Хід королеви», мої друзі, які не мали стосунку до гри, почали телефонувати й запитувати: «а ти бачив? а де купити дошку, де можна дітям займатися?». Раніше я такого не помічав. Більше того, я зателефонував знайомим у спортивні магазини. Там відмітили, що дійсно виріс попит на шахи. Не знаю напевне, чи це пов’язано із серіалом, але я впевнений, що він популяризує гру. Його важливу роль відмітили провідні шахісти світу», – каже Гнип.

Шахи на карантині

«Ми бачимо, що шахи стали більш популярними, ніж завжди. Але карантин вносить свої обмеження і в шахи теж, тож зараз складно сказати, на скільки», – каже керівник київського шахового клубу «Світогляд». Нині у їхньому клубі зменшилася кількість учнів, здебільшого через те, що для дітей особисті зустрічі більш цінні, ніж гра в онлайн. За словами шахістів, бракує духу змагань, особистого візуального контакту і, звісно, традиційної гри.

Міжнародна організація шахістів (ФІДЕ) не визнає турніри онлайн, а результат не зараховується до загального заліку. Тож пандемія вплинула на розвиток спорту у всьому світі.

Софія Білик, 14-річна шахістка з Києва, теж вважає, що онлайн-гра не така цікава. Вона уже 3 роки займається шахами й каже, що досягла непоганого результату. За столом із суперником вона розігрує шаховий дебют «захист Каро-Канн», коли йде контратака пішакового центру. Дівчина бачила серіал і під враженнями розповідає, що почерпнула для себе чимало. Але, найголовніше, їй вдалося порівняти себе із Бет, коли та ретельно готувалася до партії.

«Дуже цікаво було подивитися за тим, як готуються шахісти високого рівня. Крім того, я побачила багато цікавих прийомів, які показали у серіалі. Важливо, що я побачила, що Гармон читала багато літератури на тему шахів. Після серіалу я замовила кілька книг, це нові знання і можливості», – каже Софія. Каже, що нині складно розвиватися, адже все в онлайні, а розвиток потребує практики.

Нині клуб зібрався, щоб зустрітися із журналістами та обговорити серіал. Як правило, тренування відбуваються у онлайн-режимі у зв’язку з карантином. І якщо традиційні шахи передбачають роками напрацьовані правила, то в мережі можна зустріти так званих «чітерів», які використовують комп’ютерні програми для моделювання гри, або ж пошуку кращого ходу.

Восьмирічного Романа, який ось уже 5 рік в шаха, це не бентежить, втім, зізнається, що гра онлайн не така цікава, як вживу. Хлопець бачить своє життя у шахах, тому для нього важлива гра, особливо з майстрами

«В онлайн-грі мені вдавалося змагатися із майстрами ФІДЕ. Одного разу вдалося виграти», – каже Роман.

Унікальних шахових ходів на 64-ох клітинках більше, ніж електронів у Всесвіті. Ця гра назавжди

Шахісти сподіваються, що незабаром карантин відмінять і їм вдасться повернутися до турнірів. Та й професіонали зможуть подорожувати світом, щоб перемагати на міжнародних турнірах і здобувати нові рейтинги, нові позиції.

«Унікальних шахових ходів на 64-ох клітинках більше, ніж електронів у Всесвіті. Жоден людський мозок на сьогодні не здатен усвідомити це. Ця гра назавжди, мені так здається».

Хоч комп’ютерні технології просунулися набагато далі, ніж людина у цьому спорті, та все ж і зараз усі ходи не є відомими.

«Очевидно, що людина просунулася у шахах із часів, які показані у серіалі. І нині, ймовірно, одинадцятирічний спортсмен обіграв би ту Бет, яку показали в серіалі», – резюмує Сергій Петров.

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