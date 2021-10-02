США: Трамп просить суд змусити Twitter відновити його профіль

Колишній президент США Дональд Трамп попросив федерального суддю змусити компанію Twitter відновити його обліковий запис, який ця соцмережа заблокувала після січневого штурму Капітолія Сполучених Штатів.

У своєму запиті 1 жовтня, поданому до федерального суду США у Флориді, адвокати Трампа стверджують, що депутати Конгресу «змусили» Twitter видалити його акаунт.

Читайте також: Facebook продовжив блокування акаунтів Трампа до січня 2023 року

Twitter «має ступінь влади та контролю над політичним дискурсом у цій країні, який є незмірним, історично безпрецедентним і глибоко небезпечним для відкритих демократичних дебатів», йдеться в заяві адвокатів Трампа.

Рішення Twitter, яке передувало схожим крокам інших соціальних мереж, було ухвалене після того, як прихильники Трампа зіткнулися з поліцією, а потім 6 січня проникли в будівлю Капітолію США, частково її пограбувавши та погрожуючи конгресменам.

Читайте також: Заблокований у Twitter Трамп назвав соцмережу «нудною» – ЗМІ

Напад стався під час засідання Конгресу, на якому мали офіційно засвідчити перемогу Джо Байдена над Трампом на президентських виборах двома місяцями раніше.

За кілька годин до нападу Трамп виступив перед великим натовпом неподалік від Капітолію, де закликав своїх прихильників «запекло битися». Він прямо не закликав до штурму Капітолію.

Пізніше Трамп вдруге був підданий імпічменту з боку Палати представників, що контролюється демократами, за розпалювання насильства. Сенат, де республіканці мають більшість, виправдав його.

До блокування твітер-акаунт Трампа мав понад 88 мільйонів підписників. Він використовував його як свій рупор у соціальних мережах.

Постійна заборона Трампа на Twitter викликала дискусії серед прихильників і навіть критиків експрезидента, які стверджують, що це підкреслює силу, яку американські технологічні компанії мають над публічним дискурсом.