Twitter дозволив користувачам відписувати своїх читачів

Соцмережа Twitter дозволив своїм користувачам видаляти власних підписників, не блокуючи їх.

Наразі функція тестується і доступна тільки для браузерів.

«Щоб видалити підписку, перейдіть до свого профілю та натисніть «Підписники», потім натисніть значок із трьома крапками та виберіть «Вилучити цього підписника», – проінструктували користувачів.

Раніше у Twitter повідомили, що співпрацюватимуть з двома міжнародними інформаційними агентствами, Reuters та Associated Press, щоб боротися з поширенням неправдивої інформації на платформі.