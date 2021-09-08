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Twitter дозволив користувачам відписувати своїх читачів

Наразі функція тестується і доступна тільки для браузерів

Соцмережа Twitter дозволив своїм користувачам видаляти власних підписників, не блокуючи їх.

Наразі функція тестується і доступна тільки для браузерів.

«Щоб видалити підписку, перейдіть до свого профілю та натисніть «Підписники», потім натисніть значок із трьома крапками та виберіть «Вилучити цього підписника», – проінструктували користувачів.

Раніше у Twitter повідомили, що співпрацюватимуть з двома міжнародними інформаційними агентствами, Reuters та Associated Press, щоб боротися з поширенням неправдивої інформації на платформі.

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