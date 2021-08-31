Instagram проситиме користувачів вказати вік

Соціальна мережа Instagram проситиме користувачів вказувати дату свого народження. Про це йдеться у блозі соцмережі.

«Ми ясно дали зрозуміти, що хочемо зробити більше, щоб створити для молодих людей більш безпечний і персоналізований досвід. Для цього нам потрібно знати, скільки років усім в інстаграмі, тому ми почали просити людей поділитися з нами своїм днем народження, якщо вони не ділилися ним раніше», – мовиться у повідомленні.

У соцмережі нагадали, що у березні цього року оновили заходи безпеки, зокрема, заборонивши дорослим користувачам надсилати повідомлення користувачам до 18 років.

Зміни торкнуться також поширення тарґетованої реклами на неповнолітніх користувачів та дозволять загалом зробити рекламу більш релевантною, запевнили у Instagram.

Користувачі, які ще не вказали дату народження, отримуватимуть відповідний запит, коли відкриватимуть застосунок. Якщо до певного моменту користувач так і не вкаже свій вік, це стане обов’язковим для того, щоб отримати доступ до власного акаунту.

«Ми розуміємо, що деякі люди можуть вказати нам не той день народження, і розробляємо нові системи для вирішення цієї проблеми. Як ми нещодавно поділилися, ми використовуємо штучний інтелект, щоб оцінити вік людей на основі таких повідомлень, як «З Днем Народження». У майбутньому, якщо хтось скаже нам, що він старший за певний вік, а наші технології свідчать про протилежне, ми покажемо йому меню варіантів, щоб підтвердити його вік», – зазначили у соцмережі.

За результатами недавніх досліджень, саме інстаграм є найпопулярнішою соціальною мережею для людей віком від 16 до 35 років в Україні.