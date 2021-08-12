Найпопулярнішою соцмережею серед української молоді є інстаграм – опитування

Найпопулярнішою соціальною мережею для людей віком від 16 до 35 років в Україні є інстаграм. Про це свідчать результати дослідження Міжнародного республіканського інституту.

«Найпопулярнішою соціальною мережею для молоді є інстаграм – 82 відсотки серед молоді віком 13-15 років, 64 відсотки – 16-35 років. Друге місце посідає фейсбук – 61 відсоток, але тільки серед молоді віком 16-35 років. Популярними є також месенджери вайбер та телеграм», – йдеться в результатах дослідження.

За даними опитування, популярність платформи TikTok становить 32 відсотки – серед молоді віком 10-15 років.

Опитування було проведене методом телефонного інтерв’ю (CATI) з 22 лютого по 28 березня 2021 року. Статистична похибка вибірки не перевищує 4,4 відсотка для молоді віком від 10-12 та 13-15 років, і 2,6 відсотка для молоді віком від 16 до 35 років.