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У Казахстані заблокували соцмережу LinkedIn

Чиновники стверджують, що надіслали адміністрації LinkedIn повідомлення з вимогою усунути порушення, але соціальна мережа цього не зробила

Міністерство інформації та суспільного розвитку Казахстану заблокувало соціальну мережу LinkedIn через те, що ресурс не усунув порушення, на які вказало відомство, повідомляє 27 липня Tengrinews.kz.

Порушення пов’язані з рекламою інтернет-казино і створенням фейкових акаунтів від імені реальних людей, які не є їхніми власниками.

У відомстві вказали на те, що розміщення таких матеріалів суперечить не тільки законам Казахстану, але і внутрішнім правилам соцмережі.

Чиновники стверджують, що надіслали адміністрації LinkedIn повідомлення з вимогою усунути порушення, але соціальна мережа цього не зробила. Міністерство обіцяє відновити доступ до LinkedIn у разі усунення цих порушень.

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