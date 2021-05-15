У Казахстані поліція затримала автора сатиричного блогу в інстаграмі

Поліція в Алмати затримала автора сатиричного блогу в інстаграмі Qaznews24 Темірлана Енсебека. У нього вилучена техніка, імовірно, він міг стати підозрюваним у справі про поширення завідомо неправдивої інформації, що створює небезпеку порушення громадського порядку. Про це повідомляє казахська служба Радіо Свобода, Радіо Азаттик.

Обшук і затримання відбулися 15 травня, повідомила журналістам його дружина. Невідомо, який саме запис міг стати приводом для кримінального переслідування. Усі повідомлення з облікового запису були видалені автором через погрози, розповіли друзі затриманого журналу Vласть.

Енсебек – активіст громадянського руху Oyan, Qazaqstan («Прокидайся, Казахстан!»). До будівлі департаменту поліції, де триває допит блогера, прибули кілька його соратників. Вони скандували: «Свободу Темірлану!» і «Сатира – не злочин», до них вийшов співробітник поліції та попросив не галасувати.

Частина записів Qaznews24 активно обговорювалася в мережі, передає Радіо Азаттик. Наприклад, запис про те, нібито духовне управління мусульман Казахстану запропонувало присвоїти статус бога колишньому президенту Нурсултану Назарбаєву і закріпити це в Конституції, а також про те, нібито МВС розробляє законопроєкт, що забороняє казахстанцям виїжджати за кордон більше як один раз на рік. При цьому в профілі було зазначено, що матеріали не відбивають реальність, а будь-який збіг із реальними подіями є випадковим.