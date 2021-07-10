Мене проклинають і «порохоботи», і «зеленоботи», і «ватники» – Космина

Його проклинають і «порохоботи», і «зеленоботи», і «юлеботи», і «ватники». Але він каже, що не збирається ставати «партійним» сатириком і «мочити» на олігархічних телеканалах противників власника. Він веде Youtube-канал, де дістається всім – від «сивочолого гетьмана» до президента-«велосипедиста».