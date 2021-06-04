Європейський регулятор розслідує використання даних Facebook

Єврокомісія почала антимонопольне розслідування щодо Facebook. Корпорацію запідозрили у неправомірному використанні даних користувачів.

Європейський регулятор збирається з’ясувати, чи не використовує компанія дані користувачів, отримані від рекламодавців, для подальшої конкуренції з ними ж на ринку онлайн-оголошень. У рамках розслідування також оцінять чи прив’язаний сервіс Facebook Marketplace до самої соціальної мережі, що було б порушенням правил конкуренції ЄС.

Єврокомісія проінформувала корпорацію та усі країни-члени ЄС про проведення розслідування. Тривалість перевірки законодавчо не встановлена.

У праві Євросоюзу виділяють чотири основні сфери захисту конкуренції: заборона картельних угод, заборона зловживання домінуючим становищем, контроль за злиттями підприємств та контроль за наданням державної допомоги.

У березні Єврокомісія звинуватила у зловживанні домінуючим становищем компанію Apple. Перевірка виявила, що корпорація змушує постачальників цифрового контенту використовувати її систему оплати, яка стягує комісію у розмірі 30 відсотків. Єврокомісія вказала, що Apple, зокрема, позбавляє користувачів можливості вибору більш дешевого музичного стрімінгу.

Сьогодні також стало відомо, що власне розслідування почало Управління із захисту конкуренції та ринків Великої Британії. Британський регулятор перевірить стратегію Facebook на ринку онлайн-оголошень і використання даних для просування сервісу знайомств соцмережі.