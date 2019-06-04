Google, Apple і Facebook стануть об’єктами антимонопольних слухань у США

Судовий комітет Палати представників Конгресу США оголосив 3 червня, що проведе серію слухань про можливу монополізацію ринку найбільшими американськими технологічними компаніями.

Експерти вважають, що розслідування стосуватиметься Amazon, Apple, Facebook і Google. Кожна з цих корпорацій привертає увагу американських законодавців у зв’язку з домінуванням у соціальних мережах, онлайн-рекламі, онлайн-пошуку, онлайн-комерції і мобільних додатках.

Комітет вказав, що розгляне серед іншого питання про те, наскільки чинне антимонопольне законодавство, схвалене до нинішнього розвитку інтернету, відповідає ситуації, коли домінують кілька великих гравців. Ініціатива комітету має підтримку як серед демократів, так і серед республіканців.

Після оприлюднення заяви комітету вартість акцій Facebook впала на біржі в Нью-Йорку на 7,5%, Google – на 6%.

Газета Wall Street Journal повідомляє, що Google також стане об’єктом уваги антимонопольного управління Міністерства юстиції США, а Facebook – Федеральної комісії зі зв’язку.

У березні сенатор-демократ Елізабет Воррен публічно закликала до розділення Facebook, Google і Amazon на дрібніші компанії, що, за словами політика, створить більш сприятливий конкурентний клімат. Раніше сенатор Воррен заявила, що американські законодавці помилилися, коли дозволили Facebook придбати додатки Instagram і WhatsApp.

Конкуренти давно стверджують, що Google використовує свою пошукову систему для досягнення переваги і на інших ринках. Європейський союз уже тричі піддавав Google санкціям через придушення конкуренції. Зокрема, йдеться про рекордний штраф у 5 мільярдів доларів за використання системи Android для просування пошукової системи Google на мобільних пристроях.

Деякі законодавці попереджають про небезпеку такого розслідування. Республіканець Джим Сенсенбреннер, який є членом антимонопольного підкомітету Палати представників, вважає, що світ стає все більш залежним від інформаційних технологій та цифрового ринку. Він заявив, що будь-які слухання в Конгресі повинні мати інформативний характер, і застеріг своїх колег від упереджених висновків, які можуть завадити розвитку технологічного сектору.