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Новини | Міжнародні

Twitter співпрацюватиме з Reuters та AP для боротьби з неправдивою інформацією

Наразі спеціальна команда соцмережі допомагає людям приймати обґрунтовані рішення про те, що вони бачать у твітер

Соцмережа Twitter співпрацюватиме з двома міжнародними інформаційними агентствами, Reuters та Associated Press, щоб боротися з поширенням неправдивої інформації на платформі. Про це мовитьcя у блозі соцмережі.

Як пояснили у Twitter, ця співпраця дозволить забезпечити швидкий доступ до точної та достовірної інформації, «коли факти спірні».

Зазначається, що наразі спеціальна команда соцмережі допомагає людям приймати обґрунтовані рішення про те, що вони бачать у твітері. Коли у соцмережі відбуваються масштабні обговорення, або ж такі, що швидко розростаються, потенційно можуть бути «суперечливими, делікатними, містити інформацію, що потенційно вводить в оману», ця команда піднімає відповідний до дискусіх контекст з надійних джерел.

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