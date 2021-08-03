Twitter співпрацюватиме з Reuters та AP для боротьби з неправдивою інформацією

Соцмережа Twitter співпрацюватиме з двома міжнародними інформаційними агентствами, Reuters та Associated Press, щоб боротися з поширенням неправдивої інформації на платформі. Про це мовитьcя у блозі соцмережі.

Як пояснили у Twitter, ця співпраця дозволить забезпечити швидкий доступ до точної та достовірної інформації, «коли факти спірні».

Зазначається, що наразі спеціальна команда соцмережі допомагає людям приймати обґрунтовані рішення про те, що вони бачать у твітері. Коли у соцмережі відбуваються масштабні обговорення, або ж такі, що швидко розростаються, потенційно можуть бути «суперечливими, делікатними, містити інформацію, що потенційно вводить в оману», ця команда піднімає відповідний до дискусіх контекст з надійних джерел.