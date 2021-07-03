Влада Узбекистану обмежила роботу соцмереж

В Узбекистані влада обмежила роботу соціальних мереж. Регулятр назвав приводом для таких дій порушення законодавства при обобці персональних даних, повідомляє узбецька служба Радіо Свобода.

Державний регулятор не уточнив, які саме соціальні мережі підпали під обмеження, однак користувачі повідомляють про перебої у роботі Тwitter, TikTok, «ВКонтакте» і месенджера Skype.

З квітня в Узбекистані діє закон, який зобов’язує інтернет-компанії зберігати персональні дані узбецьких користувачів на території країни. Глава урядового Державного центру персоналізації в травні заявив, що соціальним мережам надіслано вимогу дотримуватися цього закону.

Узбекистан займає одну з найнижчих позицій в рейтингу країн світу за рівнем свободи інтернету, який щорічно публікує правозахисна організація Freedom House. Однак після смерті попереднього президента Іслама Карімова у 2016 році у республіці відзначали пом’якшення політики правлячого режиму і надання громадянам більших свобод, ніж раніше. У 2019 громадянам розблокували доступ до сайтів низки західних ЗМІ і правозахисних організацій.

Однак доступ залишається закритим до сайтів Радіо Свобода, Асоціації «Права людини в Центральній Азії», Міжнародного співробітництва в галузі захисту прав людини, Норвезького Гельсінського комітету, Форуму з прав людини в Узбекистані, нагадувала в травні місцева редакція РС. З 20 травня у державних органах та організаціях в Узбекистані заборонили використання анонімайзерів та VPN-сервісів.

На 24 жовтня в країні заплановані президентські вибори, де планує переобратися діючий глава держави Шавкат Мірзійоєв. Перед виборами держава посилює правила поведінки громадян в інтернеті та тиск на журналістів і блогерів.

Аналогічний узбецькому закон про зберігання персональних даних громадян всередині країни діє і в Росії. Роскомнадзор регулярно штрафує великі західні соцмережі за його порушення. Втім, хоча законодавство дозволяє заблокувати їх, єдиною заблокованої соціальною мережею з 2016 року залишається мережа для пошуку роботи Linkedin.