У Всесвітній день свободи преси посольство США закликало до правосуддя у справах Шеремета, Гонгадзе, Комарова та інших

Незалежні ЗМІ відіграють «важливу роль у захисті демократії, надаючи надійну інформацію, яка допомагає громадянам боротися з корупцією, захищати права людини та протистояти дезінформації». Про це йдеться в заяві прес–аташе посольства США в Україні Деніела Лангенкемпа, виданій у Всесвітній день свободи преси.

«У всесвітній день свободи преси Сполучені Штати засуджують погрози, переслідування і насильство стосовно журналістів та працівників ЗМІ, – наголосив Деніел Лангенкемп. – Ми закликаємо до здійснення правосуддя щодо журналістів, таких як Павло Шеремет, Георгій Гонгадзе, Вадим Комаров та інших».

Раніше з заявою з нагоди Всесвітнього дня свободи преси виступив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Інформація та знання – потужні інструменти, і вільна та незалежна преса є ключовою інституцією, що надає громадськості інформацію, необхідну для того, щоб відстоювати свою позицію, ухвалювати інформовані рішення і забезпечувати відповідальність посадовців».

Блінкен наголосив на тому, що репресивні уряди використовують пандемію, щоб посилити утиски журналістів. Він навів дані Комітету захисту журналістів (CPJ) про те, що в 2020 році кількість журналістів, убитих у відповідь на їхню діяльність, більш ніж подвоїлась, при чому найбільша кількість таких убивств зареєстрована в Мексиці та Афганістані. За даними CPJ, кількість журналістів, яких ув‘язнили за їхню діяльність в 2020 році, досягла найвищого рівня з часу, коли організація почала збирати дані. Більшість таких ув’язнень минулого року сталась у КНР, Туреччині та Єгипті.

В Росії влада продовжує утиски незалежної журналістики, включно з Радіо Свобода, заявив держсекретар США.

Блінкен наголосив на важливості вільного інтернету для забезпечення потоку інформації у цифровому світі.

«Сполучені Штати засуджують використання часткових, або повних урядових обмежень інтернету в якості однієї з тактик для запобігання свободі висловлювання онлайн та обмеження здатності незалежних журналістів служити громадськості... Сполучені Штати віддані партнерству із представниками преси, приватним сектором, неурядовими організаціями та іншими відповідальними урядами задля підтримки доступу до інформації та захисту свободи висловлювання та хоробрих журналістів, які зіткнулись з залякуваннями, арештами та насильством при втіленні своїх прав», – наголосив держсекретар США.