З початку року поліція передала до суду 6 справ про перешкоджання журналістській діяльності – МВС

Від початку року поліція передала до суду шість справ, пов’язаних з перешкоджанням журналістській діяльності. Про це заявив директор Департаменту комунікації МВС України заявив під час онлайн-дискусії Інституту масової інформації «Свобода преси. Український контекст», повідомили у міністерстві.

Як заявили у міністерстві, протягом І кварталу 2021 року розпочато досудове розслідування за 48 кримінальними правопорушеннями, пов’язаними з перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів, з яких за статтею 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) КК України – 37, за статтею 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) КК України – 11.

Зокрема, у Харківській області за фактом перешкоджання розпочали сім проваджень, у Запорізькій і Києві – по п’ять, у Закарпатській та Одеській – по чотири, у Донецькій, Львівській та Херсонській – по три, у Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській – по два, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Черкаській областях та ГУ Нацполіції в АР Крим – по одному.

Шевченко зазначив, що наразі до суду передали три справи за минулий рік та три за поточний, з них п’ять щодо перешкоджання журналістській діяльності, та одна – щодо погроз або насильства.

Як додав Шевченко, поліція також закрила 12 кримінальних проваджень із 48.

У спеціальному звіті платформи Ради Європи щодо сприяння захисту журналістики і безпеки журналістів йшлося, що свобода преси в Україні та в світі загалом зазнала багатьох викликів у 2020 році.

«Повідомлення щодо України (деякі з них – ред.) стосуються випадків, коли за журналістами або іншими представниками ЗМІ приховано стежили, прослуховували їхній телефон або допитували. В одному з випадків судді незаконно намагалися отримати доступ до телефона журналіста», – йдеться у звіті платформи Ради Європи.

У виносці до цього фрагмента звіту є уточнення: Рада Європи має на увазі випадок журналіста програми «Схеми» (спільного проєкту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») Михайла Ткача, який виявив у своїй квартирі сліди від приладів для стеження.

Окрім того, українські журналісти стикалися з порушенням їхніх професійних прав через висвітлення дотичних до пандемії COVID-19 питань, зазначають у Раді Європи.