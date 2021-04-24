Заблокований у Twitter Трамп назвав соцмережу «нудною» – ЗМІ

Колишній президент США Дональд Трамп назвав соціальну мережу Twitter «нудною». Після того, як мережа заблокувала його сторінку у січні Трамп заявив, що тепер поширює свої заяви через пресрелізи і це «значно елегантніше».

«Twitter тепер дуже нудний. Чимало людей покидають Twitter», – сказав Трамп в інтерв’ю телеканалу Fox news, який неодноразово називали лояльниим до експрезидента.

Також він розкритикував технологічні компанії, вказавши, що їхня діяльність має стати предметом антимонопольного розгляду.

Нещодавно у компанії Twitter заявили, що до наявного вмісту заблокованого особистого акаунту Трампа @realDonaldTrump не буде доступу, а записи не будуть архівуватися.

Акаунти Дональда Трампа в соцмережах, включаючи Twitter, Facebook та YouTube, були заблоковані після штурму Капітолію 6 січня радикальними прихильниками експрезидента. Вони намагалися зірвати засідання Сенату щодо затвердження суперника Трампа демократа Джо Байдена на посаду президента США. Соцмережі дійшли висновку, що опубліковані повідомлення колишнього президента могли спровокувати насильство.

У лютому Twitter підтвердив довічне блокування акаунта Трампа навіть, якщо він знову балотуватиметься на пост президента і переможе на виборах.

Критики таких дій адміністрації соцмереж заявляли про цензуру і обмеження свободи слова.