Facebook продовжив блокування акаунтів Трампа до січня 2023 року

Компанія Facebook повідомила, що дію акаунтів експрезидента США Дональда Трампа в цій соціальній мережі, а також в Instagram призупинено на два роки, починаючи з 7 січня 2021 року.

«Ми вважаємо, що його (Трампа – ред.) дії є серйозним порушенням наших правил, які заслуговують найвищого покарання... Ми призупиняємо його акаунти на два роки, починаючи з дати першого призупинення – з 7 січня цього року», – повідомив віцепрезидент Facebook з міжнародних справ і зв’язків з громадськістю Нік Клегг.

Минулого місяця незалежна наглядова рада Facebook підтримала рішення соціальної мережі заблокувати акаунт Трампа, але заявила, що робити це на невизначений термін недоречно, зажадавши від компанії розробити більш чіткі правила.

У Facebook пояснили, що два роки усунення від використання соціальних мереж є досить тривалим терміном для «гарантування безпечного періоду часу після актів підбурювання» та «для стримування пана Трампа й інших від вчинення таких серйозних порушень у майбутньому».

Повідомляється, що наприкінці цього дворічного періоду Facebook звернеться до експертів щодо оцінки, чи зменшився ризик для громадської безпеки. У разі, якщо буде визначено, що серйозний ризик ще існує, Facebook «продовжить обмеження на певний період часу».

Дональд Трамп назвав блокування Facebook свого акаунту зневагою щодо всіх американців, які голосували за нього у 2020 році.

«Не можна, щоб їм зійшла з рук ця цензура й замовчування, а ми, врешті-решт, переможемо. Наша країна не може більше терпіти ці зловживання», – заявив Трамп.

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На початку року Facebook та інші платформи соціальних медіа, включаючи Twitter і YouTube, призупинили дію акаунтів Трампа через коментарі, які потрактували як заохочення осіб, що штурмували Капітолій 6 січня. Але таке рішення викликало занепокоєння з боку політиків і прихильників свободи слова.

Як Facebook, так і Twitter стверджували, що Трампа заблокували через порушення їхніх правил, але до блокування вдалися після того, як вони роками допускали винятки, оскільки його коментарі розглядалися як такі, що становлять інтерес. Незважаючи на те, що Трамп часто публікував повідомлення у Facebook, обраною ним платформою був Twitter, який назавжди заблокував його після штурму Капітолію.