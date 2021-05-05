Трамп запустив блог напередодні рішення наглядової ради Facebook щодо його акаунта

Колишній президент США Дональд Трамп запустив блог на своєму сайті, де він може публікувати повідомлення напередодні остаточного рішення наглядової ради Facebook про те, чи буде продовжена заборона для нього на користування акаунтом у цій соцмережі.

Трамп запустив новий блог, який дозволяє іншим ділитися повідомленнями у твіттері і фейсбуці, на веб-сайті www.donaldjtrump.com.

7 січня Facebook заблокував акаунт Трампа за коментарі, які, за повідомленням компанії, підбурювали до насильства, що призвело до заворушень біля Капітолію США.

Рішення наглядової ради щодо того, чи слід скасовувати блокування акаунту Трампа, буде обов’язковим для Facebook і не може бути оскаржене. Політики, експерти з питань свободи слова й активісти у всьому світі пильно спостерігають за цим як з потенційно можливим прецедентним кроком.

Facebook та інші платформи соціальних медіа, включаючи Twitter, призупинили дію акаунтів Трампа через коментарі, які потрактували як заохочення осіб, що штурмували Капітолій 6 січня.

Але таке рішення викликало занепокоєння з боку політиків і прихильників свободи слова.

Як Facebook, так і Twitter стверджували, що Трампа заблокували через порушення їхніх правил, але до блокування вдалися після того, як вони роками допускали винятки, оскільки його коментарі розглядалися як такі, що становлять інтерес.

Незважаючи на те, що Трамп часто публікував повідомлення у Facebook, обраною ним платформою був Twitter, який назавжди заблокував його після штурму Капітолію.

Новий простір на сайті Трампа, який отримав назву «From the Desk of Donald J. Trump» («З робочого столу Дональда Дж. Трампа»), містить публікації експрезидента, які можна вподобати або якими можна поділитися.

При цьому більшість основних платформ забороняють користувачам обходити блокування шляхом створення альтернативних акаунтів для розміщення публікацій.

Ще раніше цього року Twitter і Facebook вжили заходів проти публікацій, які, за їхніми словами, намагалися обійти блокування акаунту Трампа.

Представник Twitter заявив, що спроби обійти блокування не будуть дозволені, але додав, що ділитися контентом із сайту можна буде, якщо матеріали не порушуватимуть правила Twitter.