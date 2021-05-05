Наглядова рада Facebook залишила в силі блокування акаунта Трампа

Наглядова рада Facebook залишила чинним рішення компанії про блокування акаунту колишнього президента США Дональда Трампа, заявивши, що призупинення акаунта на невизначений термін було недоречним, оскільки це спричинило за собою наслідки для свободи слова. Відтак, наглядова рада постановила, що протягом шести місяців треба визначити і обґрунтувати «співмірні заходи» на майбутнє.

У наглядовій раді підтвердили, що неодноразові необґрунтовані заяви Трампа про фальсифікацію результатів виборів і заклики до дій «створили середовище можливого серйозного ризику насильства» через його повідомлення у мережі в день заворушень 6 січня у Капітолії.

«Під час публікації постів пана Трампа існувала явна, безпосередня небезпека заподіяння шкоди, і його слова підтримки тих, хто брав участь у заворушеннях, узаконили їхні насильницькі дії», – йдеться в повідомленні.

До наглядової ради Facebook входять 20 членів, серед яких експрем’єр-міністр Данії, колишній головний редактор газети Guardian, вчені-юристи, експерти з прав людини і журналісти.

У заяві 5 травня Дональд Трамп назвав дії технологічних компаній «абсолютгною ганьбою» і звинуватив їх в порушенні його права на свободу слова. Перед рішенням наглядової ради Facebook Трамп запустив новий блог, який дозволяє іншим ділитися повідомленнями у твітері і фейсбуці, на сайті www.donaldjtrump.com.

На початку року Facebook та інші платформи соціальних медіа, включаючи Twitter, призупинили дію акаунтів Трампа через коментарі, які потрактували як заохочення осіб, що штурмували Капітолій 6 січня. Але таке рішення викликало занепокоєння з боку політиків і прихильників свободи слова.

Як Facebook, так і Twitter стверджували, що Трампа заблокували через порушення їхніх правил, але до блокування вдалися після того, як вони роками допускали винятки, оскільки його коментарі розглядалися як такі, що становлять інтерес. Незважаючи на те, що Трамп часто публікував повідомлення у Facebook, обраною ним платформою був Twitter, який назавжди заблокував його після штурму Капітолію.