Нацполіція повідомила про запуск у Facebook системи сповіщення щодо розшуку дітей

У Нацполіції України повідомили про запровадження спільно із мережею Facebook системи Amber Alert, яка сприяє у розшуку дітей за допомогою сповіщень.

«У разі зникнення дитини Facebook поширить сповіщення Amber серед користувачів соцмережі саме в тих зонах пошуку, де його/її бачили востаннє. Ці сповіщення включатимуть детальну інформацію та фотографію дитини. Користувачі соцмережі зможуть отримати всі деталі про зниклого/зниклу, а також поділитися ними з друзями на платформі», – повідомили в поліції.

У поліції цитують Емілі Вачер, керівницю відділу довіри та безпеки Facebook, яка вказала, що Україна – 25-та країна у світі, в якій Facebook запускає Amber Alert.

«Сподіваємося, що, надаючи потрібну інформацію потрібним людям у потрібний час за допомогою сповіщень Amber у Facebook, ми допоможемо зниклим дітям якнайшвидше повернутися до своїх сімей», – зазначила Вачер.

Amber Alert – система оповіщення про зникнення дітей, яка використовує різні платформи. Популярна у США. Цю систему також почали використовувати і пошуковики Google, Bing, а також мережа Facebook.