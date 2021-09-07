Щороку в Україні сиротами стають приблизно 10 тисяч дітей – Мінсоцполітики

У Міністерстві соціальної політики повідомили, що в Україні сиротами щороку стають приблизно 10 тисяч дітей.

«Це не просто цифри – за кожною з них стоїть доля дитини. В середньому за рік в Україні сиротіє 10 тисяч дітей. Тобто кожного року кількість дітей-сиріт зростає, але більшість з них вдається влаштувати у сімейні форми виховання, а не в інтернатні заклади», – заявив директор Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей Мінсоціальної політики Руслан Колбаса.

За його даними, на сьогодні майже 93% дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовані до сімейних форм виховання: прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, під опіку, піклування.

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За даними Мінсоцполітики, нині в Україні майже 69 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них понад 63,5 тисяч дітей зростають у сімейних формах виховання, близько 4 тисяч – проживають в інтернатах, а ще понад тисячу – навчаються у професійно-технічних навчальних закладах.