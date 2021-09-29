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Росія: суд знову оштрафував Google за невидалення «забороненого» контенту

Згідно з постановою одного з московських судів, Google має сплатити 6,5 мільйонів рублів (89,4 доларів)

У Росії суд зобов’язав Google сплатити ще один штраф за невидалення забороненого законами країни контенту.

Згідно з постановою одного з московських судів, Google має сплатити 6,5 мільйонів рублів (89,4 тисячі доларів).

Представниця суду заявила, що ще один випадок невиконання американським техногігантом вимог російського законодавства розглянуть 8 листопада.

В останні місяці російські суди неодноразово штрафували американську компанію за невиконання вимоги щодо видалення певного контенту, а також за відмову локалізувати персональні дані своїх користувачів у Росії.

Штрафи за подібними звинуваченнями також отримували Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram та TikTok.

Раніше сьогодні Росія пригрозила заблокувати в країні доступ до YouTube, який також належить Google, після того, як з платформи були видалені два німецькомовні канали російської державної телекомпанії RT.

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