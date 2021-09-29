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Влада Росії погрожує заблокувати YouTube

У листі «Роскомнаглядe» стверджується, що дії адміністрації Google щодо каналів RT «порушують ключові принципи вільного поширення інформації»

Російське відомство «Роскомнагляд» вимагає від компанії Google розблокувати YouTube-канали німецькомовної редакції російського державного телеканалу RT, погрожуючи блокуванням відеохостингу. Заява регулятора надійшла до редакції агентства «Інтерфакс».

У листі стверджується, що дії адміністрації Google «порушують ключові принципи вільного поширення інформації» і «є актом цензури щодо російських ЗМІ». Нещодавно ухвалений закон передбачає за це уповільнення або блокування сервісу, який виступив, з точки зору Росії, з актом цензури.

Про блокування двох німецькомовних проєктів RT стало відомо ввечері 28 вересня. Канали були видалені без права відновлення за неодноразове порушення правил сервісу.

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