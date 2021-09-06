Без ліцензії. Невдачі кремлівських пропагандистів у Німеччині

Німецькомовна філія кремлівського телеканалу RT завчасно почала готуватися до майбутньої зміни влади в Німеччині. Епоха Анґели Меркель добігає кінця, і Кремль побоюється, що канцлеркою стане кандидатка від «зелених» Анналена Бербок, яка різко критикує путінський режим.

Канал RT DE (раніше RT Deutsch), що працює з 2014 року в ютубі, в рік виборів вирішили перетворити на повноцінне телебачення. Почалося дороге будівництво студій у Берліні, змінилося керівництво, розширився штат співробітників.

Але ці плани доводиться істотно коригувати через непередбачені обставини. Перший удар завдав Commerzbank, який закрив наприкінці травня рахунки RT DE. Потім виникли труднощі з оформленням ліцензії на супутникове мовлення в Німеччині. Керівництво телеканалу вирішило отримати її в Люксембурзі. Але 13 серпня була отримана відмова і від люксембурзького медіарегулятора.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова оголосила це рішення «неприпустимим актом наступу на свободу слова і свободу в цілому, здійсненим на порушення міжнародних зобов’язань Люксембургу в цій сферіґ. Вона вважає, що телеканал зазнає цькування в Німеччині і став жертвою «медійного психозу».

Дезінформація тонша. Репортери спотворюють і ігнорують факти

Німецькі медіа, які присвятили каналові RT DE в передвиборні місяці низку публікацій, досконально вивчили політику його ютуб-каналу, що регулярно надає майданчик радикалам на кшталт тих, хто заперечує існування хвороби COVID-19, і борців із масковим режимом.

«RT DE з 2014 року поширює в Німеччині пропаганду, фінансовану Кремлем, і прагне послабити довіру до демократичних інститутів. Платформа не поширює повністю сфабриковані «фейкові» новини – дезінформація тонша. Репортери спотворюють і ігнорують факти, тим самим сіючи недовіру до влади, політиків і авторитетних ЗМІ», – пише журнал «Шпіґель».

При цьому просувається кремлівський порядок денний: глядачам навіюють, наприклад, що Крим не був анексований, а Олексій Навальний не був отруєний. Кореспонденти російського каналу старанно висвітлюють вуличні акції «кверденкерів», супротивників усталеного порядку, які часто супроводжуються заворушеннями. Внутрішні документи редакції свідчать, що журналісти підкоряються політичним розпорядженням із Москви: зокрема, їх розпікають за те, що не дуже спритно повідомили про чергові заяви Путіна.

Газета «Більд» 1 вересня опублікувала статтю, в якій мовиться про те, що московське керівництво стурбоване невдачею нового керівництва RT DE, якому не вдалося запустити цілодобове супутникове мовлення. Газета звертає увагу на зникнення з сайту каналу згадки про засновника – RT DE Productions GmbH з Берліну; тепер там вказана «материнська компанія» TV-Novosti з Москви. Начальником названий Олексій Ніколов, генеральний директор телеканалу RT, і зникло ім’я Дінари Токтосунової, керівниці RT DE.

«Більд» стверджує, що Токтосунова була екстрено викликана в Москву наприкінці серпня незабаром після того, як заявка на отримання ліцензії на телебачення була відхилена. «Невже Кремль позбавив влади невдачливого боса RT DE, щоб покарати її за те, що вона не відкрила телеканал німецькою мовою?» – ставить питання газета і пропонує дві версії.

Можливо, Москва планує подати ще одну заявку на отримання телевізійної ліцензії в Люксембурзі і хоче прибрати марку RT DE, бо в Люксембурзі пояснили, що медіаопераціі нової телекомпанії будуть в основному вестися з Берліну і заявку слід подавати в Німеччині.

Але, ймовірно, справа не тільки в цьому. Як припускає «Більд», засновника змінюють через те, що RT хоче уникнути компенсаційних виплат за програними судовими позовами, зокрема у справі про книжку «RT Deutsch ізсередини – медіаармія Путіна в Німеччині».

Я заявив, що я не секретний агент, і питав, що зі мною зроблять у Росії, якщо я таємно сфотографую солдатів перед військовим госпіталем

Її автор – відомий берлінський журналіст Даніель Ланґе. Два роки він співпрацював із німецьким відділенням російського телеканалу. У березні 2021 року, після конфлікту з начальством, він звільнився і випустив викривальне дослідження. Він сам зверстав книжку і виклав для продажу в магазині Amazon.

Ланґе стверджує, що отримував від начальства завдання, які не мають нічого спільного з журналістикою. За його словами, йому пропонували стежити за Олексієм Навальним, а також за соратниками російського опозиціонера Леонідом Волковим і Марією Пєвчих. Як доказ він опублікував листування з редакторами в робочому чаті RT DE.

У книжці Ланґе розповів, що перед ним поставили завдання стежити за берлінською клінікою «Шаріте», де перебував Олексій Навальний, отруєний в Омську, але при цьому не знімати репортаж, а просто подавати інформацію«з аналітичною метою». Згодом журналіста попросили з’ясувати, чи не перебуває Навальний в госпіталі Бундесверу. Потім Ланґе вказали потрапити в клініку «Шаріте» під приводом візиту до лікаря і з’ясувати, як близько можна підібратися до палати, де лежить Навальний. У реанімацію йому радили пройти, представившись другом дружини опозиціонера Юлії Навальної або співробітником фонду Cinema for Peace, який організував доставку Навального в Німеччину спеціально обладнаним літаком.

Ланґе відмовився, зауваживши, що він «не секретний агент». У клініку спробував потрапити інший співробітник RT, але в нього нічого не вийшло.

Незабаром після цього Ланґе доручили знайти в Берліні соратників Навального Леоніда Волкова і Марію Пєвчих і встановити за ними спостереження.

Дінара Токтосунова відкидає всі звинувачення. За її словами, Ланґе давали не шпигунські завдання, а звичайні журналістські доручення.

«Розпорядження сфотографувати заходи безпеки у військовому госпіталі в Берліні, де, як підозрював RT, міг перебувати Навальний, і відправити знімки до редакції не мало журналістського підтексту… І це заборонено в Німеччині. Я кілька разів заявив, що я не секретний агент, і питав, що зі мною зроблять у Росії, якщо я таємно сфотографую солдатів перед військовим госпіталем. Відповіді або реакції не було, але далі було нове завдання. Дізнатися місце перебування Волкова за фото його квартири було безглуздям, позбавленим журналістського сенсу. Волков не ховався в Берліні і давав інтерв’ю. Якби ви хотіли взяти в нього інтерв’ю, ви б зробили офіційний запит або купили відеоматеріал в агентстві», – розповідав Ланґе в інтерв’ю Радіо Свобода.

Моя книжка ясно показує, як працює RT в Німеччині і якого кшталту журналістикою вони займаються

І це інтерв’ю, і перша публікація «Більд» про відхід Даніеля Ланґе з російського каналу, і, зрозуміло, сама книжка викликали невдоволення в керівництва RT DE. Представники каналу стали робити все, щоб книжка була вилучена з продажу, а твердження Ланґе були поставлені під сумнів. У франкфуртському регіональному суді почався судовий процес, що завершився днями перемогою німецького журналіста.

«RT вимагав заборонити всю книжку, мої окремі заяви і всі скріншоти, які я опублікував про завдання, пов’язані з Навальним, – розповів Даніель Ланґе Радіо Свобода. – Проте суд визнав абсолютно законною публікацію скріншотів. Суд також зазначив, що існує особливий інтерес німецької громадськості до інформації про те, що медіакомпанія, яка зареєстрована в Німеччині і має тісні зв’язки з Росією, може бути причетна до таємних розслідувань стосовно опонентів російського режиму на території Німеччини. Йдеться і про самого Навального, і про його соратників, Волкова і Пєвчих, за якими могло вестися спостереження на території ФРН».

Даніель Ланґе вражений тим, із яким завзяттям діє керівництво RT DE в цій справі. «Є багато причин, із яких RT не зацікавлений у публікації моєї книжки. Адже вона ясно показує, як працює RT в Німеччині і якого кшталту журналістикою вони займаються. Але жоден суд не заборонив мені поширювати цю книжку, і всі клопотання RT були відхилені. RT зміг припинити продаж моєї книжки в магазині Amazon тільки тому, що там заявили, що в RT є права на неї – на підставі трудового договору, який я з ними укладав. Це дорогий процес, і він іще не закінчений. RT використовує всі засоби, які пропонує правова держава Німеччина, і завжди знаходить приводи влаштувати новий суд. Для RT, мабуть, зовсім не має значення, чи виграють вони ці позови», – каже він.

Я не хочу, щоб такого кшталту «російська цензура» існувала в Німеччині

На запитання, що для нього було найскладнішим у цій історії, Даніель Ланґе відповідає: «Бачити, як люди намагалися публічно оголосити мене брехуном. На російському телебаченні, а також на RT UK було кілька телепрограм, в яких менеджери RT Deutsch «роз’яснювали факти зі своєї точки зору», стверджували, що я «отримав завдання зняти репортаж» про Навального, і їм було наплювати на те, що з історії чату ясно, що в мене точно не було такого завдання. А голова каналу заявила, що Amazon припинив продажі, тому що «не хоче поширювати брехню». Але ж саме вона ініціювала заборону продажів – зовсім не через «брехню», а через трудовй договір!»

Даніель Ланґе засмучений тим, що ця скандальна справа не отримала належного висвітлення у світових медіа.

«Я пройшов весь процес сам, мені практично ніхто не надав підтримки. Бували моменти, коли я хотів здатися. Але це не в моєму характері, і головне – я не хочу, щоб такого кшталту «російська цензура» існувала в Німеччині», – каже він.

RT в Німеччині – це просто неймовірно дорогий ютуб-канал

Суд ухвалив змінити 11 формулювань у книжці. «Вони не мають стосунку до її суті, – пояснює Даніель Ланґе. – Мова йде про мої оцінкові судження. Наприклад, я не можу стверджувати, що хтось із гостей ефіру RT був «щасливий» тому, що в нього взяли інтерв’ю. Переформулювання забере в мене 15 хвилин. Якщо я це зроблю, ніщо не заважає поширенню моєї книжки, і я її маю намір поширювати – сам або з чиєюсь допомогою».

Даніель Ланґе не сумнівався в тому, що спроби RT отримати заявки на мовлення в Німеччині закінчаться фіаско. «В орендованих RT Deutsch приміщеннях була побудована дуже дорога і ультрасучасна телестудія. Думаю, кожен може уявити витрати, пов’язані з таким проєктом, – каже він. – Мені не зовсім зрозуміло, як можна піти на такий серйозний ризик із економічного погляду. Зараз RT в Німеччині – це просто неймовірно дорогий ютуб-канал».