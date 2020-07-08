Литва призупиняє трансляцію російських телеканалів RT через Дмитра Кисельова

Литва призупиняє з 9 липня трансляцію телеканалів RT на своїй території через зв’язки цієї російської мережі з медіачиновником Дмитром Кисельовим, який перебуває під міжнародними санкціями.

Голова комісії з питань радіо та телебачення Литви Мантас Мартішюс 8 липня заявив, що з 9 липня, після оприлюднення рішення, буде призупинене мовлення п’яти каналів мережі RТ.

«Ці канали призупиняються не через будь-які порушення, а через те, що особа, пов’язана з цими каналами, була включена до списку осіб, які перебувають під санкціями. Це пан Кіисельов, який не має становити винятку», – сказав Мартішюс.

Раніше до аналогічного кроку вдалася Латвія, яка 30 червня припинила поширення семи каналів RT, посилаючись на ту ж причину.

Кисельов, телевізійний коментатор, відомий своєю антизахідною риторикою, перебуває у списку санкцій Європейського союзу через його імовірну роль у просуванні кремлівської пропаганди на підтримку анексії українського Криму Росією в 2014 році.

Кисельов очолює державну медіагрупу «Россия сегодня», яка зосереджується переважно на російських новинах та офіційній пропаганді за кордоном. Група включає мережу телеканалів RT, раніше відому як Russia Today, а також інші канали, радіостанції та сайти, сервіс новин Sputnik, інформаційне агентство Prime та медіапроєкт Inosmi.ru.

Медіагрупа Кисельова входить до числа провідних отримувачів державної підтримки в Росії. Від 2018 до 2020 року «Россия сегодня» отримала від російської влади понад 20 мільярдів рублів (це майже 300 мільйонів доларів).