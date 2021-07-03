Зірка «Зоряного шляху» Вільям Шетнер вибачився за анонс своєї програми на RT

Канадський актор Вільям Шетнер вибачився за анонс своєї програми на російському каналі RT, спонсорованому урядом Росії, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Анонс зробила головна редакторка RT Маргарита Симоньян. Повідомляючи про початок трансляції програми за участю Шетнера, вона заявила, що той «перейшов на бік добра». Шетнер відповів, що «не знайомий з цією жінкою».

90-річний Шетнер – виконавець ролі капітана Джеймса Т. Кірка у класичній версії культового серіалу «Зоряний шлях» (Star Trek).

Після анонсу його наукової програми на RT America Шетнер зіткнувся з критикою в соціальних мережах. Спочатку він заявляв, що не бачить нічого поганого у співпраці і в тому, що канал фінансується російським урядом. «Це розмовне шоу про складні речі: іонні двигуни, антирадіаційні щити та подорожі на Марс. Це політика тільки тому, що ви хочете зробити це політикою», – написав він.

Після довгої дискусії Шетнер ознайомився з твітом Симоньян. 1 липня вона анонсувала його програму словами «Капітан Кірк перейшов на бік добра». Цей коментар здався актору недоречним. Він пояснив, що його програма не знімалася для RT, а була куплена каналом у незалежної продюсерської компанії.

«Давайте я висловлюся кришталево ясно. Я не знайомий з цією жінкою. І мені не подобаються її слова. Я не політик, і мене злить, що глава телевізійної мережі сказала це про шоу, яке вони тільки купили для показу. Я вибачаюся перед своїми фанатами від її імені», – написав Шетнер. Він додав, що актори не можуть контролювати, куди продають програми за їхньої участі, якщо тільки вони не володіють компанією, яка ці шоу знімає.

Канал RT повідомив у соцмережах, що актора «зацькували за те, що він став їхнім ведучим».