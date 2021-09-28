YouTube видалив два німецьких канали RT

YouTube видалив без можливості відновлення два німецьких канали російського державного телеканалу RT – RT DEта і Der Fehlende Part (DFP). Про це заявила керівник RT DE Дінара Токтосунова., повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Головний редактор RT Маргарита Сімоньян назвала дії відеохостингу «медійної війною»: «Дуже чекаю, що рідна держава, не відкладаючи, заборонить у Росії Дойче Велле та інші німецькі ЗМІ, а також закриє корпункти ARD і ZDF. Я вже мовчу про санкції до самого YouTube. Хоча б з самоповаги ми повинні це зробити», – заявила вона у твітері.

Токстосунова стверджує, що RT DE займав четверте місце у ютьюбі серед німецькомовних ЗМІ у категорії «Новини і політика». У червні канал, як стверджується, зібрав 21,3 мільйони переглядів.

У вересні 2021 року YouTube заблокував відео на каналі російського опозиціонера Олексія Навального з рекомендаціями «"Розумного голосування» на виборах до Держдуми. Google також заблокував Google Docs зі списками рекомендацій і видалив додаток «Навальний» зі свого магазину.

Компанія стверджує, що понад половину від загального числа урядових запитів з 2011 року припадає на Росію. Як часто влада вимагає видалити відео з YouTube і чи виконує Google ці вимоги, невідомо.