Москва обіцяє відповідь YouTube і німецьким ЗМІ через блокування каналів RT

Міністерство закордонних справ Росії вирішило звернутися до «компетентних відомств Російської Федерації» з пропозицією розробити і ухвалити відповідні заходи щодо відеосервісу YouTube і німецьких засобів інформації. Заява МЗС опублікована на офіційному сайті МЗС після того, як адміністрація YouTube заблокувала канал німецької редакції RT – RT DE, а також другий канал – Der Fehlende Part (DFP) «без можливості відновлення».

Блокування RT DE російське МЗС назвало «безпрецедентною інформаційною агресією» з боку YouTube, яка була здійснена «при очевидному потуранні, а то й за наполяганням німецької сторони».

На думку російського міністерства, блокування двох каналів є «очевидним проявом цензури і придушенням свободи вираження думок».

Google раніше пояснив агенції «Інтерфакс», що бан накладено через «неправдиву інформацію про коронавірусну інфекцію COVID-19», що порушує правила платформи. У компанії пояснили, що RT DE отримав попередження за завантаження контенту, що порушує ці правила, що призвело «до припинення їхніх прав на публікацію відео».

«Під час призупинення прав власники каналу намагалися обійти обмеження, використовуючи інший канал; в результаті обидва канали були закриті за порушення умов використання YouTube», – заявили в компанії.

Про блокування двох німецькомовних проєктів RT стало відомо ввечері 28 вересня. Головний редактор RT Маргарита Симоньян назвала блокування каналів «справжньою медійною війною, оголошеної державою Німеччина державі Росія».

«Дуже чекаю, що рідна держава, не відкладаючи, заборонить у Росії «Дойче Велле» та інші німецькі ЗМІ, а також закриє корпункти ARD і ZDF. Я вже мовчу про санкції до самого YouTube. Хоча б із самоповаги ми повинні це зробити», – заявила Симоньян.

Телеканал RT входить до медіахолдингу «Росія сьогодні», основний напрямок якого – російські новини і пропаганда російських наративів для інших країн. «Росія сьогодні» належить до числа провідних російських одержувачів субсидій: з 2018 до 2020 року холдинг отримав 20,4 мільярда рублів – це майже 8 мільярдів гривень.