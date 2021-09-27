У YouTube пояснили причину блокування опозиційного відео перед виборами в Росії

Генеральна директорка YouTube Сьюзан Воджицкі в інтерв’ю Bloomberg TV уперше прокоментувала блокування відео з рекомендаціями «Розумного голосування», яке перед парламентськими виборами в Росії підготувала команду ув’язненого опозиційного політика Олексія Навального.

Відповідаючи на запитання про блокування записів, Воджицкі сказала, що YouTube вважає свободу слова «ключовою цінністю». «Але коли я працюю з урядами, ми повинні враховувати багато аспектів, чи то місцеві закони, чи те, що відбувається на місцях. Тому завжди буде багато аспектів».

«Гадаю, ми дійсно хочемо забезпечити те, що ми працюємо і надаємо послуги аудиторії настільки, наскільки це можливо. І якщо настане момент, коли виникне проблема з урядом, ми завжди зробимо все можливе, щоб розв’язати цю проблему», – додала Сьюзан Воджіцкі.

17 вересня Google і Apple видалили застосунок «Навальний» із функцією «Розумного голосування» для користувачів у Росії. 18 вересня Google заблокував документ у Google Docs зі списками рекомендацій «Розумного голосування», а YouTube зробив недоступним відео з рекомендаціями проєкту.

Джерело The New York Times стверджувало, що Google погодився видалити додаток «Навальний» з магазину Google Play після погроз кримінального переслідування співробітників компанії.