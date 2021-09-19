Вибори у Росії: сервіс Google Docs заблокував документи зі списками кандидатів «Розумного голосування»

Списки з кандидатами, рекомендованими «Розумним голосуванням» російського опозиціонера Олексія Навального заблоковані сервісом Google Docs, інформує «Настоящее время», проєкт Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», з посиланням на телеграм-канал команди політика.

За їхнім повідомленням, вони вже створили нові документи.

Російська влада вимагає блокування всіх сервісів і повідомлень, пов’язаних з «Розумним голосуванням» на нинішніх виборах. Сайт «Розумного голосування» заблокований від початку вересня. 18 вересня Роскомнадзор надіслав повідомлення соратникам Навального про те, що зажадав від Google видалити списки, що опубліковані в документах. Увечері 18 вересня YouTube видалив відео з рекомендаціями «Розумного голосування». Прихильники Навального розмістили нове відео.

17 вересня Apple і Google видалили додаток «Навальний» зі своїх магазинів. The New York Times і Bloomberg писали, що Google видалив додаток після погроз кримінального переслідування співробітників.

У Росії 19 вересня – останній день триденного голосування на парламентських виборах. Громадяни країни голосують на тлі надходження повідомлень про масові порушення на виборах і переслідування руху опозиційного політика Олексія Навального.

Очікується, що підтримувана Кремлем партія «Єдина Росія» виграє парламентські вибори після того, як влада придушила інакомислення, що усунуло її критиків від участі у виборах, і посилила тиск на незалежні ЗМІ.

Водночас партія, яка підтримує президента Володимира Путіна, може втратити кваліфіковану більшість у парламенті. Опитування перед виборами показали, що її популярність скоротиться приблизно до 30 відсотків.

В останні місяці влада Росії розпочала масштабні репресії проти політичної мережі Навального, визнавши її «екстремістською організацією» та заборонивши союзникам політика брати участь у виборах.

Коли голосування розпочалося 17 вересня, застосунок Навального, пов’язаний із виборами, став недоступний для російських користувачів у Google play і App Store. Бот «Розумного голосування» заблокував Telegram. Соратники Навального назвали це цензурою.

Голосування, яке проводиться одночасно з виборами регіональних губернаторів і місцевих законодавчих зборів, відбувається на тлі звинувачень у масових порушеннях.