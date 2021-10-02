Instagram і підлітки: сенат США заслухав директорку глобального відділу безпеки Facebook

Сенат США заслухав Антигону Девіс, директорку глобального відділу безпеки Facebook про шкідливий вплив додатку Instagram на дітей і підлітків. Слухання вирішили провести після того, як видання The Wall Street Journal опублікувало результати внутрішнього дослідження, яке провів Facebook.

Яскраві картинки красивого життя, їжі, подорожей, одягу модних брендів, ідеальні обличчя і фігури (через фільтри)... у інших користувачів. Тут і доросла психіка не витримує, що вже говорити про дітей.

Соціальні мережі обмежують вік користувачів, дозволяючи тримати акаунти особам від 13 років і старшим, але чи достатньо цього? Чи знає керівництво компанії про шкоду, яку може завдати Instagram психіці дітей? Ці питання поставили журналісти видання The Wall Street Journal, опублікувавши надані їм інформатором результати внутрішнього дослідження Facebook у вересні цього року.

Питання виникли не тільки у журналістів, а й у американських законодавців після того, як службовець Facebook повідомив про проведене компанією внутрішнє дослідження, яке розкрило недоліки соціальної мережі і її негативний вплив на дітей і підлітків.

«Протягом багатьох років Instagram не звертав уваги на такі явища, як порушення режиму харчування. Невеликі кроки почали робити тільки після того, як 14-річна дівчинка на ім'я Моллі Рассел наклала на себе руки. Обставини склалися так, що все обернулося проти неї. Ваші власні дослідники назвали це «ідеальним штормом». Дослідження показало, що Instagram, як і раніше, враховує невпевненість людини в собі, сприйнятливість дівчат... І вони виявляються немов у пастці, де прославляється порушення режиму харчування і нанесення шкоди самому собі», – вважає американський сенатор-демократ Річард Блюменталь.

«Є вагомі докази того, що користування Instagram і Facebook посилює невдоволення своїм тілом, особливо при перегляді привабливих зображень інших людей, відредагованих зображень і селфі, перегляді контенту з певними хештегом. Це відкриття не було скаргою незадоволеного співробітника Facebook. Це офіційне дослідження, проведене командою Facebook, яка зробила висновки на основі свого дослідження, результати якого були донесені до найвищих рівнів керівництва Facebook», – стверджує заявив сенатор Блюменталь.

Депресія через малу кількість лайків

Схоже незалежне дослідження проводили вчені з різних університетів Америки, в ньому взяли участь понад тисячу підлітків 8-9 класів загальноосвітніх шкіл з різних штатів.

«Багато хто сьогодні знають про проблему булінгу в соціальних мережах: вам говорять, що ви товстий, потворний, нікудишній. Але те, що ми виявили в нашому дослідженні, може бути більш серйозним. Основна ідея полягає в тому, що ви постійно порівнюєте себе з іншими і при цьому ніяк не можете досягти тієї ідеальної картинки як та, що з соціальної мережі. У нашому дослідженні ми попросили дітей створити профілі, сказали, що вони будуть взаємодіяти один з одним в соціальних мережах протягом деякого періоду часу і просто ставити, чий профіль їм подобається, а чий – ні. І те, що ми виявили, дійсно шокує. Якщо підліток набрав, наприклад, друге місце за кількістю лайків, він демонстрував набір симптомів, які характерні для депресії: серйозне занепокоєння, втрата самооцінки. Ці діти ніколи не піддавалися знущанням, переслідуванням або булінгу. Вони просто отримали менше лайків, аніж інші», – розповів про своє дослідження доцент кафедри психології розвитку Техаського університету Девід Йегер.

«Я займаюся дизайном і архітектурою соціальних мереж, тому я багато спостерігаю, як створюються платформи і проектуються інтерфейси, на досвід взаємодії користувачів, і вивчаю, чи є способи змінити дизайн, щоб стимулювати соціальний підхід і поведінку. У фейсбуці є багато по-справжньому геніальних, дуже розумних інженерів, які займаються моєї дисципліною. Я б хотів, щоб інженери прислухалися до дослідників з Facebook. Соціальні мережі знають про токсичний контент, який у них знаходиться: антивакцинатори, прихильники теорій змов, тощо. І вони просто дозволяють такого контенту залишатися там або недооцінюють важливість його видалення», – додає доцент кафедри комп'ютерних наук та інженерії Ліхайском університету Домінік ДіФранцо.

Чому підлітки отримують шкідливий контент?

Підкомітет сенату щодо захисту прав споживачів викликав на слухання представника компанії Facebook. Відповідала на питання законодавців по відеозв'язку Антигона Девіс, директорка глобального відділу безпеки Facebook. Це обурило, зокрема, сенатора-республіканця Теда Круза, бо він знав, що директорка глобальної служби безпеки Facebook перебувала у Вашингтоні, але вважала за краще не з'являтися на Капітолійському пагорбі особисто.

Під час слухань сенатор-республіканець Маршу Блекберн поставила питання Антигоні Девіс: «Чому офіс сенатора Блюменталь так легко отримав доступ до Instagram, налаштувавши обліковий запис для 13-річної дитини, і відразу ж почав отримувати інформацію про порушення режиму харчування і нанесення собі шкоди ? Який штучний інтелект ви використовуєте, щоб направляти користувачів таким чином?»

Антігона Девіс відповіла на це: «Ми цього не робили. Ми не спрямовуємо людей до такого контенту, це порушує наші правила, і ми видаляємо подібний контент, коли нам про нього стає відомо. Насправді ми використовуємо штучний інтелект для виявлення подібного контенту».

Антігона Девіс в своїх відповідях відмовилася визнати негативний вплив платформи і стверджувала, що Facebook робить все можливе, щоб запобігти його. Одним з ключових питань стали результати внутрішнього дослідження Facebook, про який повідомив співробітник-інформатор, і винесення його на суд громадськості.

«Область, де Facebook може провести структурні зміни, полягає в простому оприлюднення результатів досліджень, що дозволить здійснювати реальний незалежний нагляд», – заявив американський сенатор-демократ Бен Лухан.

Наступне слухання повинно пройти 5 жовтня. Передбачається, що на ньому буде присутній той самий інформатор – тепер уже колишній співробітник компанії Facebook.